«Берегитесь друг друга». Турецкий дал советы семьям в период самоизоляции

Михаил Турецкий : «Я вот больше переживаю за личную ситуацию. Когда мы сегодня говорим «берегите друг друга», хочется сказать «аккуратнее, берегитесь друг друга». Это реально непростая ситуация, мы давно так долго не проводили время вместе, муж с женой и с детьми. Это реально сложно. Дорогие друзья, надо взять воздух и перед тем, как что-то сказать, досчитать до десяти, выдохнуть, а уже потом говорите. Никогда не говорите и ничего не предпринимайте сразу без подготовки. Берегитесь друг друга», – советует он в беседе с НСН.

