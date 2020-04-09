«Берегитесь друг друга». Турецкий дал советы семьям в период самоизоляции
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Потерявшим работу москвичам упростили процедуру оформления пособия
В Москве упростили порядок выплат для тех, кто недавно потерял работу. Теперь не нужно проходить несколько собеседований и предъявлять документы об отказе в приеме на работу. Также оформление будет осуществляться исключительно в электронном виде.
Михаил Турецкий : «Наконец-то пошли навстречу простому человеку. Для того, чтобы получить выплату, не надо проходить все круги ада. Спасибо тем, кто подумал о простых людях и упростил все идиотские формальности, которые были до сих пор», – комментирует в интервью НСН Михаил Турецкий.
Российская молодежь готова к экономическому кризису
Молодежь в России оказалась самой подготовленной к экономическому кризису. Молодые люди в возрасте до 23-х лет чаще других копят деньги и предпочитают не влезать в долги. О таких результатах исследования сообщает один из российских банков.
Михаил Турецкий : «А что вы хотели? Это нам, взрослым людям кажется, что у нас глупая молодежь, неопытная, а мы мудрые с позиции своего жизненного опыта. Мы свою молодежь недооцениваем. На самом деле, наша молодежь сильнее нас точно. У них для адаптации и для самореализации, для подъема и самообразования намного больше возможностей. И это, конечно, умнее нас. Это без сомнения», – говорит он слушателям НСН.
В МЧС назвали главные психологические проблемы россиян в период коронавируса
Психологи МЧС назвали четыре основные психологические проблемы россиян из-за коронавируса. Это сложности в адаптации, общая тревожность и переживание за конкретную личную ситуацию, а также рост конфликтности в отношениях с близкими людьми.
Михаил Турецкий : «Я вот больше переживаю за личную ситуацию. Когда мы сегодня говорим «берегите друг друга», хочется сказать «аккуратнее, берегитесь друг друга». Это реально непростая ситуация, мы давно так долго не проводили время вместе, муж с женой и с детьми. Это реально сложно. Дорогие друзья, надо взять воздух и перед тем, как что-то сказать, досчитать до десяти, выдохнуть, а уже потом говорите. Никогда не говорите и ничего не предпринимайте сразу без подготовки. Берегитесь друг друга», – советует он в беседе с НСН.
«Хор Турецкого» запустил народный музыкальный марафон
Коллектив «Хор Турецкого» запустил народный музыкальный марафон для поднятия настроения в период ограничений и режима самоизоляции для россиян из-за коронавируса.
Михаил Турецкий : «Да, друзья, присылайте видео на песню «Это карантин!». И лучшие мы разместим и присоединим к своей акции. Поверьте, это новое искусство. Подробности на странице коллектива в Instagram», – делится Михаил Турецкий с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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