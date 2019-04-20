Белоголовцев: Давайте удивляться чудесам, которые создают ученые
Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Огонь в парижском соборе Нотр-Дам потушен
Огонь в парижском соборе Нотр-Дам, вспыхнувший накануне вечером, потушили спустя восемь часов. Полиция допускает, что причиной пожара стала случайность. Собор частично спасли, его восстановят на пожертвования.
Сергей Белоголовцев: «Конечно, это – ужасная история. Собор, слава богу, частично спасен. Когда я увидел вчера фотографии из Парижа, у меня, честно говоря, замерло сердце и я не мог найти себе места. Думаю, что для огромного количества людей Нотр-Дам – это символ, я не знаю, счастья, красоты, любви. Надеюсь, восстановят собор быстро. Просто давайте считать, что он будет обновлен и что тот самый великий, прекрасный дух Бога, который там, конечно же, живет, останется в Нотр-Даме», - пожелал актер и телеведущий Сергей Белоголовцев в беседе с НСН.
Брат тигра Амура предсказал победу Владимира Зеленского на выборах
Брат тигра Амура предсказал победу Владимира Зеленского на украинских выборах. Животному приготовили две одинаковые коробки с мясом, на которые были наклеены фотографии кандидатов в президенты. В конечном итоге тигр выбрал коробку с фотографией Зеленского.
Сергей Белоголовцев: «Скажу буквально несколько слов о ситуации с выборами на Украине. Я – за Владимира Зеленского. Мы с ним один раз общались и Владимир произвел на меня очень приятное впечатление. Понятно, что, возможно, у него есть негативное отношение к России (но, видимо, есть за что ему так к нам относиться). Но самое невероятное в этой истории, конечно, то, что может сбыться сценарий сериала, в котором Зеленский играл главную роль. Сериал назвался «Слуга народа». И если чувак, который в сериале стал президентом страны, станет главой государства в реальной жизни, это, конечно, будет победа интертеймента во всем мире. Это будет очень интересно!», - подчеркнул он в беседе с НСН.
В Израиле напечатали на принтере человеческое сердце
Ученые из лаборатории профессора Таля Двир Университета Тель-Авива напечатали на 3D-принтере крошечное живое сердце из тканей человека. Напечатанное сердце размером с ягоду.
Сергей Белоголовцев: «Я иногда закрываю глаза и пытаюсь представить себя, допустим, семнадцатилетнего, оказавшимся в нашем времени. Меня, конечно, это просто потрясает и мой мозг, привыкший к разным изменениям в жизни, здесь просто вскипает. Давайте, ребята, удивляться! Давайте не принимать, как должное, все, что для нас придумывают ученые. И очень хочется, чтобы и наши российские ученые тоже включились в придумывание всяческих чудес», - отметил Сергей Белоголовцев в беседе с НСН.
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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