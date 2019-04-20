Белоголовцев: Давайте удивляться чудесам, которые создают ученые

Сергей Белоголовцев: «Скажу буквально несколько слов о ситуации с выборами на Украине. Я – за Владимира Зеленского. Мы с ним один раз общались и Владимир произвел на меня очень приятное впечатление. Понятно, что, возможно, у него есть негативное отношение к России (но, видимо, есть за что ему так к нам относиться). Но самое невероятное в этой истории, конечно, то, что может сбыться сценарий сериала, в котором Зеленский играл главную роль. Сериал назвался «Слуга народа». И если чувак, который в сериале стал президентом страны, станет главой государства в реальной жизни, это, конечно, будет победа интертеймента во всем мире. Это будет очень интересно!», - подчеркнул он в беседе с НСН.

