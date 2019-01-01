Баженов: Судьба косаток и белух из бухты Средняя остаётся неизвестной

Тимофей Баженов: «С одной стороны, это очень хорошо, потому, что каждое существо имеет право на свободную жизнь. С другой это очень спорное решение с точки зрения зоологии. Дело в том, что касатки и белухи, долгое время прожившие в неволе, научаются есть мертвую рыбу. А в сообществе косаток и белух те, кто едят мертвую рыбу, должны быть подвергнуты общественному порицания, а, может быть, даже убиты. Судьба этих животных по-прежнему остается неизвестной», - констатировал он в эфире НСН.

