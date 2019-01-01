Баженов: Судьба косаток и белух из бухты Средняя остаётся неизвестной
Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России прошла ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным
В России прошла ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Однако, Следственный комитет начал возбуждать уголовные дела по фактам из обращений россиян к президенту еще до начала трансляции. Так, дело после жалобы на ненадлежащие условия пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан в Челябинской области.
Тимофей Баженов: «Вообще, ежегодное общение президента с народом – очень нужная вещь. Я, как гражданин Российской Федерации, вижу, как меняются дела в стране после таких «Прямых линий». Действительно, масса вопросов доходят до высшей власти именно с помощью этого способа и решаются очень быстро. А могли бы не решиться никогда», - заявил НСН Тимофей Баженов.
Косаток и белух из Приморья начали выпускать на волю
В Приморье специалисты начали выпускать косаток и белух в среду их естественного обитания.
Тимофей Баженов: «С одной стороны, это очень хорошо, потому, что каждое существо имеет право на свободную жизнь. С другой это очень спорное решение с точки зрения зоологии. Дело в том, что касатки и белухи, долгое время прожившие в неволе, научаются есть мертвую рыбу. А в сообществе косаток и белух те, кто едят мертвую рыбу, должны быть подвергнуты общественному порицания, а, может быть, даже убиты. Судьба этих животных по-прежнему остается неизвестной», - констатировал он в эфире НСН.
В России установлен рекорд по потреблению мобильного трафика
В России установлен рекорд по потреблению мобильного трафика. По данным Минкомсвязи, в первом квартале нынешнего года жители страны потратили более трех млрд гигабайт, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Тимофей Баженов: «И, все равно, на мой взгляд, интернет остается вторичным источником информации. Как бы не превозносили его значение в современном мире, большинство россиян по-прежнему больше верят телевидению и радио», - рассказал он НСН.
Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным в Японии
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе на саммите G20 в Японии.
Тимофей Баженов: «Это интересно. Но остается открытым вопрос, захочет ли Владимир Путин встретиться с Трампом именно в этой локации и в это время. А вообще, встречи глав государств – это очень нужное дело. И хорошо, что они намечаются», - отметил он, общаясь с НСН.
В Новой Зеландии потратят порядка $136 млн на выкуп запрещённого оружия
Власти Новой Зеландии потратят порядка $136 млн на выкуп запрещённого полуавтоматического оружия у населения.
Тимофей Баженов: «Такая маленькая Новая Зеландия и так много запрещенного полуавтоматического оружия. Это очень интересное решение. Я считаю, что Новую Зеландию нужно пробросить выкупить такое оружие еще и на Ближнем Востоке. И тогда дела в экономике на Ближнем Востоке пойдут еще лучше, чем сейчас», - заметил Тимофей Баженов в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.