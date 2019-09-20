Баженов: Доброта должна распространяться на всех. В том числе, и на маленьких рыбок
Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову
Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов. Артиста отпустили под подписку о невыезде.
Тимофей Баженов: «Прямо скажу: ситуация странная. Я думаю, что суд не может дать 3,5 года колонии, если человек действительно ничего плохого не сделал. Если суд дал такой срок, значит нужно его отсидеть. Или что там положено в колониях делать? И я бы этот срок не смягчал. И меру пресечения не менял. Потому, что нечего ходить на мероприятия, где все собираются специально для того, чтобы сделать что-нибудь нехорошее в отношении представителей правоохранительных органов», - подчеркнул Тимофей Баженов, общаясь с НСН.
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделя
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят такую возможность на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности.
Тимофей Баженов: «Если четырехдневная рабочая неделя будет введена в организациях, где работают мои друзья, я знаю, чем все это закончится: они просто найдут вторую работу. 4 дня будут работать на одной работе, а три – на другой. А бездельникам, какую неделю не поставь, они все равно делать ничего не будут»,- рассказал он НСН.
Названо безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно
Россиянам назвали безопасное количество алкоголя, которое можно употреблять ежедневно. Рекомендации подготовлены экспертами министерства здравоохранения России. Специалисты признали стандартной порцией 10 граммов чистого алкоголя. Для женщин максимум в день назвали не более двух порций в день, для мужчин — не более трех.
Тимофей Баженов: «А я считаю, что алкоголь вообще вреден. И нечего думать, что какие-то порции безопасны для организма. На организм, который алкоголь употребляет, нам начхать. А вот то, что пьяные устраивают на улицах с другими организмами – с организмами ни в чем неповинных трезвых людей. И вот, чтобы пьяные не вредили трезвым, лучше безопасной вообще никакую дозу алкоголя не называть», - отметил он в беседе с НСН.
Ветврач из Англии прооперировал двухсантиметровую рыбку
Ветеринарный врач из английского города Бристоль провел ювелирную операцию по удалению опухоли двухсантиметровой рыбке. Рыбку вида малоплавниковая моллинезия привезли в клинику ее хозяева. Домашний питомец отказывался есть, и, как оказалось, у него было образование в животе. Врач принял решение прооперировать рыбу, вес которой составлял меньше грамма. Он ввела ее в состояние сна с помощью анестетика. Операция длилась 40 минут. После рыба очнулась от наркоза, и ее забрали домой.
Тимофей Баженов: «Я считаю, что это прекрасно. Ведь человеческая доброта должна распространяться на всех. В том числе, и на маленьких рыбок, которых в другой ситуации обязательно спустили бы в унитаз», - заявил Тимофей Баженов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.