Баженов: Доброта должна распространяться на всех. В том числе, и на маленьких рыбок

Тимофей Баженов: «Прямо скажу: ситуация странная. Я думаю, что суд не может дать 3,5 года колонии, если человек действительно ничего плохого не сделал. Если суд дал такой срок, значит нужно его отсидеть. Или что там положено в колониях делать? И я бы этот срок не смягчал. И меру пресечения не менял. Потому, что нечего ходить на мероприятия, где все собираются специально для того, чтобы сделать что-нибудь нехорошее в отношении представителей правоохранительных органов», - подчеркнул Тимофей Баженов, общаясь с НСН.

