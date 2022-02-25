Барабанов: Странно, что номинацию «Солистка» Чартовой Дюжины не взяла Земфира

Борис Барабанов: «Я бы пока не стал загадывать на весну. Честно говоря, нельзя загадывать даже на сегодня, не понятно, что произойдет. Вот вечером должен состояться концерт Земфиры, а вот не знаю, пройдет он или нет. Может быть, его отменят в целях профилактики массовых скоплений людей или что-нибудь еще произойдет. Поэтому «Мы, конечно, рядом», и будем очень рады прийти на концерт Андрея Макаревича и его коллег, но было бы неплохо какое-то время подождать и посмотреть, куда все повернется»,- выразил мнение собеседник.

