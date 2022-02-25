Барабанов: Странно, что номинацию «Солистка» Чартовой Дюжины не взяла Земфира
Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Диана Арбенина, «Кино» и «Би-2» стали триумфаторами премии «Чартова дюжина 2022».
Вручение ежегодной национальной премии «Нашего Радио» «Чартова дюжина 2022» и одноименный ХV музыкальный фестиваль состоялись в московском клубе Adrenaline Stadium
Борис Барабанов: «Меня, конечно, удивила победа Дианы Арбениной в номинации «Солистка». Честно, не могу понять, каким образом там могла не победить Земфира? Но все же отдадим должное демократической процедуре, это голоса слушателей «Нашего Радио», они голосовали за Диану Арбенину, и она победила», - отметил критик.
Кустурица допустил возможность получения российского гражданства
Сербский режиссер Эмир Кустурица допустил возможность в будущем получить российское гражданство
Борис Барабанов: «Сербский режиссер сообщил об этом, после того, как получил предложение возглавить театр Российской Армии. Предложение поступило от министра обороны Сергея Шойгу. Интересно, что военные действия начались почти сразу после того, как Кустурица получил это предложение. Интересно, как наш сербский друг реагирует на происходящее? Считает ли он, что все идет, как надо? И надо просто приехать в Москву и ставить спектакли и играть концерты, как ни в чем не бывало? Посмотрим, как пойдет дальше», - сказал он.
«Машина времени» представит «Мы рядом» на весеннем концерте в Москве
Концерт группы «Машина времени» состоится на сцене Crocus City Hall 19 марта 2022 года. В этот вечер музыканты во главе с Андреем Макаревичем представят новую концертную программу «Мы рядом». Отмечается, что последний раз «Машина времени» выступала в Москве весной прошлого года.
Борис Барабанов: «Я бы пока не стал загадывать на весну. Честно говоря, нельзя загадывать даже на сегодня, не понятно, что произойдет. Вот вечером должен состояться концерт Земфиры, а вот не знаю, пройдет он или нет. Может быть, его отменят в целях профилактики массовых скоплений людей или что-нибудь еще произойдет. Поэтому «Мы, конечно, рядом», и будем очень рады прийти на концерт Андрея Макаревича и его коллег, но было бы неплохо какое-то время подождать и посмотреть, куда все повернется»,- выразил мнение собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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