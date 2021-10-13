Барабанов: Шоу-бизнес должен обслуживать и тех, кто не хочет делать прививку

Борис Барабанов: «Это интересная инициатива. И действительно, несмотря на то, что уже большинство концертных площадок почти полностью перешли на формат COVID-free, все-таки среди нас много людей, которые не хотят делать прививку по своим причинам. Они тоже должны быть обслужены, в том числе и шоу-бизнесом, а люди из «Главклуба» или из группы «Чиж и Ко» вместе придумали, как это сделать – просто взять с них больше денег, если можно на этом заработать, то почему бы и нет», - отметил обозреватель.

