Барабанов: Шоу-бизнес должен обслуживать и тех, кто не хочет делать прививку
Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Чиж сыграет концерт на бис без QR-кодов
Дополнительный концерт группы «Чиж и Ко» состоится в московском «Главклубе» 24 октября 2021 года. Выступление позиционируется как vip-концерт «На бис» после сольника коллектива, назначенного на 16 октября на той же площадке. Если первый из двух концертов пройдет в формате COVID-free, то второй анонсирован без QR-кодов, но с ограниченной вместимостью и сидячим партером.
Борис Барабанов: «Это интересная инициатива. И действительно, несмотря на то, что уже большинство концертных площадок почти полностью перешли на формат COVID-free, все-таки среди нас много людей, которые не хотят делать прививку по своим причинам. Они тоже должны быть обслужены, в том числе и шоу-бизнесом, а люди из «Главклуба» или из группы «Чиж и Ко» вместе придумали, как это сделать – просто взять с них больше денег, если можно на этом заработать, то почему бы и нет», - отметил обозреватель.
Киноверсии концертов Linkin Park, Rammstein, Metallica, U2, Muse и многих других покажут на больших экранах
Показы пройдут в рамках проекта «Максимальный уикэнд», который стартует 14 октября 2021 года в 300 кинотеатрах по всей стране.
Борис Барабанов: «Здесь нужно сказать, что живые концерты это, конечно, не заменит. Но если организаторы этой серии смогут сделать не просто киносеансы, а действительно событие для меломанов – это очень важно. В маленьких городах, куда ни Metallica, ни U2 даже в лучшие годы не доезжали тоже есть меломаны, и они заслуживают своих сборищ, слетов, мероприятий, где они могут друг с другом увидится и порадоваться тому, что музыка все еще есть. В целом, затея отличная», - добавил собеседник НСН.
Пожилые москвичи получат компенсацию в десять тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Борис Барабанов: «Для пенсионеров даже для московских 10 тысяч - сумма существенная. Эта мера сможет подстегнуть вакцинацию, и сама будет служить, своего рода, рекламной кампанией в пользу вакцинации. Это действительно полезно и я думаю, что показатели вакцинации в столице скоро пойдут вверх», - резюмировал он.
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