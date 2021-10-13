Барабанов: Шоу-бизнес должен обслуживать и тех, кто не хочет делать прививку

Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Чиж сыграет концерт на бис без QR-кодов

Дополнительный концерт группы «Чиж и Ко» состоится в московском «Главклубе» 24 октября 2021 года. Выступление позиционируется как vip-концерт «На бис» после сольника коллектива, назначенного на 16 октября на той же площадке. Если первый из двух концертов пройдет в формате COVID-free, то второй анонсирован без QR-кодов, но с ограниченной вместимостью и сидячим партером. 

Борис Барабанов: «Это интересная инициатива. И действительно, несмотря на то, что уже большинство концертных площадок почти полностью перешли на формат COVID-free, все-таки среди нас много людей, которые не хотят делать прививку по своим причинам. Они тоже должны быть обслужены, в том числе и шоу-бизнесом, а люди из «Главклуба» или из группы «Чиж и Ко» вместе придумали, как это сделать – просто взять с них больше денег, если можно на этом заработать, то почему бы и нет», - отметил обозреватель. 

2

Киноверсии концертов Linkin Park, Rammstein, Metallica, U2, Muse и многих других покажут на больших экранах

Показы пройдут в рамках проекта «Максимальный уикэнд», который стартует 14 октября 2021 года в 300 кинотеатрах по всей стране. 

Борис Барабанов: «Здесь нужно сказать, что живые концерты это, конечно, не заменит. Но если организаторы этой серии смогут сделать не просто киносеансы, а действительно событие для меломанов – это очень важно. В маленьких городах, куда ни Metallica, ни U2 даже в лучшие годы не доезжали тоже есть меломаны, и они заслуживают своих сборищ, слетов, мероприятий, где они могут друг с другом увидится и порадоваться тому, что музыка все еще есть. В целом, затея отличная», - добавил собеседник НСН. 

3

Пожилые москвичи получат компенсацию в десять тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19

Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Борис Барабанов: «Для пенсионеров даже для московских 10 тысяч - сумма существенная. Эта мера сможет подстегнуть вакцинацию, и сама будет служить, своего рода, рекламной кампанией в пользу вакцинации. Это действительно полезно и я думаю, что показатели вакцинации в столице скоро пойдут вверх», - резюмировал он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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