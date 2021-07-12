Барабанов: Гимн английских болельщиков перед финалом Евро-2020 написала итальянка
Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят в "безвредные" дозы алкоголя.
Только 15% россиян считают, что существует безвредная доля алкоголя, причем почти 40% из них назвали вино в числе не опасных для здоровья напитков, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
Борис Барабанов: «Я в таких случаях всегда вспоминаю свой любимый с недавних пор фильм «Ещё по одной», кто не видел - обязательно посмотрите. Это датский фильм о том, как четверо вполне взрослых людей решают, что существует некая безопасная концентрация алкоголя в крови, и этот градус нужно постоянно поддерживать, чтобы находиться в бодром расположении духа и быть достаточно креативным. В этом фильме есть все ответы на вопросы, относительно того, какую дозу алкоголя, или какую концентрацию алкоголя в крови можно считать вредной», - посоветовал критик.
Губернатора Камчатки попросили "потерпеть" на горячей линии по COVID-19
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал неприемлемой работу региональной горячей линии по коронавирусу после того, как сам в субботу обратился на нее, а оператор попросил "возвращаться в понедельник".
Борис Барабанов: «Слава Владимиру Солодову! Наверно, его примеру должны последовать другие региональные лидеры, которые иногда, как складывается впечатление, не в курсе, как работают «горячие линии», что люди слышат, когда туда звонят, какую реакцию получают», - добавил он.
Сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы, обыграв Англию
Италия – новый чемпион Европы. В основное время команды Италии и Англии сыграли со счетом 1-1. Победителя не выявил и овертайм, в котором голов не было. А вот в серии пенальти лучше себя проявила Италия.
Борис Барабанов: «Это главная новость, которая затмила все остальное. Я смотрел матч. Я не большой футбольный болельщик, могу сказать, что это был тяжелый матч, с моей точки зрения. А так я еще и смотрю на все с точки зрения музыкального критика. Хочу обратить внимание на песню, которая стала гимном британских болельщиков в эти дни. Песня с названием «Freed from desire» - ее очень часто пели на трибунах. Что интересно, «Freed from desire» в 90-е – это был большой хит. Песню исполняла певица Gala, она же является автором этой песни. Так вот на самом деле, Gala – итальянская певица. Юмор в том, что гимном английских болельщиков перед игрой Англии со сборной Италии стала песня, написанная итальянкой», - поделился наблюдениями музыкальный критик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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