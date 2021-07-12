Барабанов: Гимн английских болельщиков перед финалом Евро-2020 написала итальянка

Борис Барабанов: «Это главная новость, которая затмила все остальное. Я смотрел матч. Я не большой футбольный болельщик, могу сказать, что это был тяжелый матч, с моей точки зрения. А так я еще и смотрю на все с точки зрения музыкального критика. Хочу обратить внимание на песню, которая стала гимном британских болельщиков в эти дни. Песня с названием «Freed from desire» - ее очень часто пели на трибунах. Что интересно, «Freed from desire» в 90-е – это был большой хит. Песню исполняла певица Gala, она же является автором этой песни. Так вот на самом деле, Gala – итальянская певица. Юмор в том, что гимном английских болельщиков перед игрой Англии со сборной Италии стала песня, написанная итальянкой», - поделился наблюдениями музыкальный критик.

