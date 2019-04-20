Прохорова - о пожаре в Нотр-Дам: Меня восхитила солидарность французов

Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящей недели.

1

Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери

Восстановить поврежденный сильным пожаром собор Парижской Богоматери обещал президент Франции Эммануэль Макрон. По разным оценкам, восстановление займет от пяти до пятнадцати лет.

Ирина Прохорова: «Я счастлива, что собор не разрушился окончательно. Сейчас все благодарят пожарных, хотя всю ночь, пока бушевал огонь, их проклинали, просто не зная подробностей и специфики. Меня больше всего восхитила солидарность французов этот собор восстановить. И это касается не только богатейших семей Франции, это касается огромного количества людей внутри Франции. Кстати, и вне ее. В связи с этим пожаром было много комментариев, в том числе и в сетях, отчасти я их разделяю. Очень жалко, что когда бесценные произведения зодчества горят в нашей стране, это никогда не является предметом главного освещения. И поэтому люди, которые могли бы помочь и пожертвовать деньги, просто не знают о существовании многих наших национальных святынь (не побоюсь этого слова)», - посетовала главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в беседе с НСН.

2

Госдума приняла законопроект об изоляции российского сегмента интернета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. За документ, который вступит в силу уже с 1 ноября, проголосовали 307 депутатов, против — 68 человек.

Ирина Прохорова: «Очередная печальная акция. Попытка уничтожить свободу, мнение прессы и так далее. Но, как бывший советский человек, я вам скажу, что даже в тоталитарном государстве, где был тотальный контроль (простите за тавтологию), за информацией люди все равно находили способы эту информацию добывать», - подчеркнула она в беседе с НСН.

3

Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых смешных ошибках участников теста

Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста. Многие ошиблись в написании слов «также» и «так же», некоторые вместо «обшит корабельным дубом» написали «облит карамельным дубом», а «Моцарт и Сальери» превратились в «Моцарта и Савелия». Кроме того, в числе участников акции были те, кто посчитал, что события пьесы привели не к «трагической», а к «тропической» развязке.

Ирина Прохорова: «Я бы, честно говоря, не стала здесь посыпать голову пеплом. Это, конечно, очень смешно. Но, с другой стороны, если бы такие тесты проводились 30-40 лет назад, не удивлюсь, если бы мы получили точно такие же результаты. Мне очень нравится сама идея этого проекта и то, какой энтузиазм она вызвала у людей. Я сама один раз была «диктатором» и с восхищением увидела, что огромное количество и молодых людей и пожилых пришли писать диктант. Значит, не все потеряно. Великий русский язык не умрем», - заверила Ирина Прохорова в беседе с НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:Авторские НовостиИрина Прохорова

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