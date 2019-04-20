Прохорова - о пожаре в Нотр-Дам: Меня восхитила солидарность французов
Ирина Прохорова специально для НСН подготовила топ главных, на её взгляд, новостей уходящей недели.
Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери
Восстановить поврежденный сильным пожаром собор Парижской Богоматери обещал президент Франции Эммануэль Макрон. По разным оценкам, восстановление займет от пяти до пятнадцати лет.
Ирина Прохорова: «Я счастлива, что собор не разрушился окончательно. Сейчас все благодарят пожарных, хотя всю ночь, пока бушевал огонь, их проклинали, просто не зная подробностей и специфики. Меня больше всего восхитила солидарность французов этот собор восстановить. И это касается не только богатейших семей Франции, это касается огромного количества людей внутри Франции. Кстати, и вне ее. В связи с этим пожаром было много комментариев, в том числе и в сетях, отчасти я их разделяю. Очень жалко, что когда бесценные произведения зодчества горят в нашей стране, это никогда не является предметом главного освещения. И поэтому люди, которые могли бы помочь и пожертвовать деньги, просто не знают о существовании многих наших национальных святынь (не побоюсь этого слова)», - посетовала главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в беседе с НСН.
Госдума приняла законопроект об изоляции российского сегмента интернета
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. За документ, который вступит в силу уже с 1 ноября, проголосовали 307 депутатов, против — 68 человек.
Ирина Прохорова: «Очередная печальная акция. Попытка уничтожить свободу, мнение прессы и так далее. Но, как бывший советский человек, я вам скажу, что даже в тоталитарном государстве, где был тотальный контроль (простите за тавтологию), за информацией люди все равно находили способы эту информацию добывать», - подчеркнула она в беседе с НСН.
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых смешных ошибках участников теста
Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста. Многие ошиблись в написании слов «также» и «так же», некоторые вместо «обшит корабельным дубом» написали «облит карамельным дубом», а «Моцарт и Сальери» превратились в «Моцарта и Савелия». Кроме того, в числе участников акции были те, кто посчитал, что события пьесы привели не к «трагической», а к «тропической» развязке.
Ирина Прохорова: «Я бы, честно говоря, не стала здесь посыпать голову пеплом. Это, конечно, очень смешно. Но, с другой стороны, если бы такие тесты проводились 30-40 лет назад, не удивлюсь, если бы мы получили точно такие же результаты. Мне очень нравится сама идея этого проекта и то, какой энтузиазм она вызвала у людей. Я сама один раз была «диктатором» и с восхищением увидела, что огромное количество и молодых людей и пожилых пришли писать диктант. Значит, не все потеряно. Великий русский язык не умрем», - заверила Ирина Прохорова в беседе с НСН.
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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