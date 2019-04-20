Прохорова - о пожаре в Нотр-Дам: Меня восхитила солидарность французов

Ирина Прохорова: «Я счастлива, что собор не разрушился окончательно. Сейчас все благодарят пожарных, хотя всю ночь, пока бушевал огонь, их проклинали, просто не зная подробностей и специфики. Меня больше всего восхитила солидарность французов этот собор восстановить. И это касается не только богатейших семей Франции, это касается огромного количества людей внутри Франции. Кстати, и вне ее. В связи с этим пожаром было много комментариев, в том числе и в сетях, отчасти я их разделяю. Очень жалко, что когда бесценные произведения зодчества горят в нашей стране, это никогда не является предметом главного освещения. И поэтому люди, которые могли бы помочь и пожертвовать деньги, просто не знают о существовании многих наших национальных святынь (не побоюсь этого слова)», - посетовала главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в беседе с НСН.

