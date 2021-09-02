Астахов: Пять тысяч за наглость

Павел Астахов: «Конечно, ни один обычный человек не сможет понять формулы ни одной даже самой простой вакцины. Этого и не требуется, что толку ратовать за безопасность и полезность вакцины, когда информационное поле внушает нам совершенно другие данные. Мне кажется, гораздо важнее восстановить систему просвещения наших граждан не только за счет ток-шоу на тему пандемии, но и через простые формы наглядных пособий, которые встречали нас раньше везде. Гигиене и самозащите от всего, что может разрушить ваше здоровье, надо учиться, и учить этому должны профессионалы. Медицинский работник в России обязан просвещать собственный народ», - отметил собеседник НСН.

