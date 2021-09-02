Астахов: Пять тысяч за наглость

Адвокат специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Анна Попова предупредила о предстоящем росте заболеваемости COVID-19.

Новый всплеск ожидается в России осенью, заявила глава Роспотребнадзора. 

Павел Астахов: «Два года мы пребываем в состоянии войны с этим вирусом. Сводка утренних новостей похожа на вести с полей сражений. Каждый день оглашаются новые списки погибших, спасенных и новые территории, подвергшиеся атаке коронавируса. Недавно японские ученые предсказали продолжение пандемии на следующие 20 лет. Да, перспектива, конечно, печальная, и вопрос стоит простой, как быть или не быть? Прививаться или не прививаться? Мне, кажется, надо для начала снизить обороты возникшей общественной дискуссии и внимательно проанализировать все, что с нами происходит», - сказал адвокат.

2

Почему россияне не доверяют вакцинам?

Население мало о них знает, ему не хватает информации, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

Павел Астахов: «Конечно, ни один обычный человек не сможет понять формулы ни одной даже самой простой вакцины. Этого и не требуется, что толку ратовать за безопасность и полезность вакцины, когда информационное поле внушает нам совершенно другие данные. Мне кажется, гораздо важнее восстановить систему просвещения наших граждан не только за счет ток-шоу на тему пандемии, но и через простые формы наглядных пособий, которые встречали нас раньше везде. Гигиене и самозащите от всего, что может разрушить ваше здоровье, надо учиться, и учить этому должны профессионалы. Медицинский работник в России обязан просвещать собственный народ», - отметил собеседник НСН.

3

Facebook оштрафовали на пять тысяч рублей

Мировой суд в Москве "наказал" соцсеть за отказ предоставить персональные данные российским контролирующим органам.

Павел Астахов: «Я напомню, что чистая прибыль компании за прошлый год составила $4,9 млрд. И наверно, это 5 тысяч рублей, то есть примерно 70 долларов по курсу ЦБ никто в компании не заметит, но здесь, как говориться, прецедент дороже денег. Важен сам факт, что нашему правосудию надоело терпеть наглость американских соцсетей», - резюмировал он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ВакцинацияАвторские НовостиFacebook
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