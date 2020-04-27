Астахов усомнился в данных по больным COVID-19 в Китае
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом
Университет Хопкинса сообщил о трех миллионах зараженных коронавирусом по всему миру. Тем временем в России, по данным на 27 апреля, COVID-19 заразились более 87 тысяч человек. В то время как в Китае, по сведениям ВОЗ, на данный момент зафиксировано менее 85 тысяч случаев инфицирования.
Павел Астахов: «Это печальное лидерство. Хотя цифрам в этом вопросе доверять очень сложно. Я лично не ручаюсь за корректность китайской статистики. Многие вещи вызывают вопросы, почему многие крупные города в Китае вообще не затронула эта пандемия, от которой весь мир лежит на боку. Почему так быстро прекратился рост заболевших, и какова вообще роль Китая, как первого государства-распространителя коронавируса. И это не то состязание, в котором есть победители. Здесь скорее надо объединяться, и открыть точные данные о происхождении, путях происхождения вируса, его появлении. Ученые всех передовых стран должны объединиться в борьбе с общим противником. В этой схватке не будет одного единственного победителя, если не сражаться вместе, координируя и поддерживая друг друга», – говорит Павел Астахов в интервью НСН.
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Ъ». По его словам, министерство исходило из приоритета здоровья детей и учителей.
Павел Астахов: «Печально, что несмотря на ранее дававшееся поручение президента, наши школы так до конца и не освоили эти методики. Конечно, это объясняется тем, что ранее на дистанционном обучении находилась только особая категория учащихся. В основном те, кто не мог в силу определенных заболеваний, или особенностей здоровья посещать образовательные учреждения. Таким детям, как правило, давали оборудование в аренду, устанавливали интернет, но их общее число не достигало и одного процента от общего числа обучающихся. В последние же месяцы на дистанционную форму образования перешли до ста процентов всех учащихся средних школ и большинство училищ и вузов. Естественно, не хватает навыков и оборудования. И все эти вопросы надо срочно решать», – отмечает он в эфире НСН.
Регионам поручили создать кризис-центры для жертв домашнего насилия
Губернаторам стоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин, где они могли бы пожить до разрешения конфликта. Такую рекомендацию региональным властям дала правительственная комиссия по профилактике правонарушений.
Павел Астахов: «Рост числа конфликтов в квартирах и семьях, которые находятся на самоизоляции, неизбежно используется как повод для новой попытки принятия закона о домашнем насилии. Надо сказать, что такие социальные учреждения вовсе не новинка. Например, я посещал подобные учреждения в 2010 году с инспекцией в Свердловской области, в республике Татарстан, Башкирии. Это социально-реабилитационные центры, созданные для матерей, которые вместе с детьми подверглись насилию со стороны мужей, отцов или других лиц. Сегодня необходимо активно использовать накопленный опыт, и на базе уже существующих учреждений создавать ресурсные центры по оказанию помощи женщинам, ставшими жертвами домашнего насилия», – комментирует для слушателей НСН Павел Астахов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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