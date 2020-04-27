Астахов усомнился в данных по больным COVID-19 в Китае

Павел Астахов: «Печально, что несмотря на ранее дававшееся поручение президента, наши школы так до конца и не освоили эти методики. Конечно, это объясняется тем, что ранее на дистанционном обучении находилась только особая категория учащихся. В основном те, кто не мог в силу определенных заболеваний, или особенностей здоровья посещать образовательные учреждения. Таким детям, как правило, давали оборудование в аренду, устанавливали интернет, но их общее число не достигало и одного процента от общего числа обучающихся. В последние же месяцы на дистанционную форму образования перешли до ста процентов всех учащихся средних школ и большинство училищ и вузов. Естественно, не хватает навыков и оборудования. И все эти вопросы надо срочно решать», – отмечает он в эфире НСН.

