Астахов: Высвобождение свободного времени - путь к деградации

Павел Астахов: «Безусловно, решение по уголовному делу, как и по любому другому, рассматриваемому в суде, принимает исключительно судья. Причем, принимает на основе своего личного, внутреннего убеждения, которое, в свою очередь, возникает в результате рассмотрения всех доказательств по делу и их оценки. Конечно, лицо, признанное потерпевшим, может выступить с заявлением о снисхождении и даже прощении подсудимого и суд в этой ситуации будет обязан это учесть. Также важно соблюдения принципов гласности и состязательности. Также важно помнить о презумпции невиновности. В общем, остается только ждать решения суда и либо доверять ему, либо нет», - сказал он НСН.

