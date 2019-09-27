Астахов: Высвобождение свободного времени - путь к деградации
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации. Они не получили визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Павел Астахов: «Это – грустное известие. Путь ограничений и отказов – тупиковое направление, которое только разрушает и без того хрупкие международные и межгосударственные связи. С одной стороны, мы бесконечно слышим лозунги и призывы европейских и американских политиков о мире без границ, а с другой на границе с Мексикой строится стена, вводятся новые визы, вместо разрешения на въезд. Теперь нам останется только ждать обещанных МИДом сюрпризов в виде асимметричного ответа», - констатировал Павел Астахов, общаясь с НСН.
Потерпевший по делу Павла Устинова заявил, что наказание актеру слишком суровое
Потерпевший по делу Павла Устинова сержант спецназа ОМОН Александр Лягин заявил, что наказание, избранное судом слишком суровое. При этом он отметил, что по-прежнему считает актера виновным.
Павел Астахов: «Безусловно, решение по уголовному делу, как и по любому другому, рассматриваемому в суде, принимает исключительно судья. Причем, принимает на основе своего личного, внутреннего убеждения, которое, в свою очередь, возникает в результате рассмотрения всех доказательств по делу и их оценки. Конечно, лицо, признанное потерпевшим, может выступить с заявлением о снисхождении и даже прощении подсудимого и суд в этой ситуации будет обязан это учесть. Также важно соблюдения принципов гласности и состязательности. Также важно помнить о презумпции невиновности. В общем, остается только ждать решения суда и либо доверять ему, либо нет», - сказал он НСН.
Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке»
Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке». Более половины опрошенных россиян (54%) при переходе на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освободившееся время на путешествия. В 29% случаях четырехдневка не повлияет на туристическую активность, 17% респондентов не смогли ответить на вопрос.
Павел Астахов: «Желание отдыхать и путешествовать – нормальное желание любого человека. И, мне кажется, с этим проблем в любом обществе не существует. А вот с уважением труда и желанием трудиться есть серьезные проблемы. Хотелось бы, чтобы именно этим вопросом занялись в правительстве Российской Федерации. Кстати, любой ученый, занимающийся исследованиями мозга человека, подтвердит, что высвобождение свободного времени неизбежно ведет к деградации. А некоторые до сих пор уверены, что труд сделал из обезьяны человека!» - напомнил Павел Астахов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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