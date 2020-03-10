Астахов разъяснил ряд поправок к Конституции РФ

Павел Астахов: «Поправки, предложенные президентом, можно разделить на три основные группы: это социальные гарантии прав и свобод граждан, ограничения в отношение избираемых и назначаемых высших должностных лиц, и это порядок формирования некоторых органов власти. Предлагаемые социальные гарантии – это, безусловно, шаг к расширению и закреплению прав и свобод граждан. Однако, это не касается тех, кто от имени народа осуществляет властные полномочия. Несмотря на то, что мы давно живем в открытом мире, до сих пор жестких мер в отношении тех, кто, занимая серьезные государственные посты, не стеснялся получать вторые паспорта и вид на жительство, не вводились и не применялись. И эти нормы вполне своевременны, и даже необходимы для стабилизации государственной работы и ответственности перед обществом», – поясняет Павел Астахов для слушателей и читателей НСН.

