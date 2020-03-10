Астахов разъяснил ряд поправок к Конституции РФ
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдумы поддержала поправки к Конституции РФ
Госдума сегодня рассмотрела во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. Всего поступило 387 поправок. В частности, депутаты поддержали поправку о снятии ограничения президентских сроков.
Павел Астахов: «Поправки, предложенные президентом, можно разделить на три основные группы: это социальные гарантии прав и свобод граждан, ограничения в отношение избираемых и назначаемых высших должностных лиц, и это порядок формирования некоторых органов власти. Предлагаемые социальные гарантии – это, безусловно, шаг к расширению и закреплению прав и свобод граждан. Однако, это не касается тех, кто от имени народа осуществляет властные полномочия. Несмотря на то, что мы давно живем в открытом мире, до сих пор жестких мер в отношении тех, кто, занимая серьезные государственные посты, не стеснялся получать вторые паспорта и вид на жительство, не вводились и не применялись. И эти нормы вполне своевременны, и даже необходимы для стабилизации государственной работы и ответственности перед обществом», – поясняет Павел Астахов для слушателей и читателей НСН.
Отношение к детям изменят в новой Конституции
Формулировку «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации» предлагают изменить в новой Конституции на «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».
Павел Астахов: «Я поддерживаю подобный тезис. Но я скорее предложил бы изменить его на «забота о детях является важнейшим приоритетом государственной политики России». Мы в свое время предлагали ввести в Доктрину национальной безопасности России вопросы защиты детей и детства. Ровно так, кстати, поступили в США. Любой вопрос, связанный с детьми и детством, рассматривается именно как вопрос национальной безопасности. Такая конституционная норма позволит применять ее напрямую в любом вопросе, который касается защиты ребенка», – отмечает адвокат в эксклюзивном интервью НСН.
ЦИК открыла горячую линию для вопросов о голосовании по Конституции
Центральная избирательная комиссия открыла информационно-справочный центр для вопросов о голосовании по Конституции. Звонки от граждан принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00 по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20.
Павел Астахов: «Это, кстати, важная новость. Вы можете смело обращаться за разъяснениями к специалистам по избирательному праву в Центризбирком напрямую. Научитесь добывать нужные сведения у первоисточника», – комментирует он в эфире НСН.
Италия закрыта на карантин из-за коронавируса
Италия из-за эпидемии коронавируса закрыта на карантин. Ограничения касаются любых передвижений по всем регионам страны. Тем временем, глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что угроза пандемии стала очень реальной.
Павел Астахов: «Мне кажется, это случилось из-за того, что в Италии никто не был готов к такому страшному вызову и понадеялись на авось. Я полагаю, надо приготовиться к тому, что рано или поздно все люди на земле переболеют этим вирусом. И просто надо пройти этот период максимально подготовленным при поддержке медиков, специалистов и доступных лекарственных средств. Мы все ежегодно переболеваем несколькими вирусами. Именно от этого наш иммунитет становится все сильнее и прочнее. Поэтому хочу всем пожелать крепкого здоровья», – говорит Павел Астахов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.