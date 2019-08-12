Астахов рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием

Павел Астахов: «Вопросы развития искусственного интеллекта давно будоражат умы человечества. Но и умные машины уже давно помогают человеку. Возьмем судебную систему США: уже много лет в ней действуют та называемые «электронные помощники судей». Фактически, это – искусственный интеллект, который вычисляет, какую меру пресечения можно применить к привлекаемому к ответственности лицу. То есть, она обрабатывает большой массив данных и с учетом криминальной истории этого человека, характеристик выдает рекомендацию, которой в 95% случаев следуют судьи. На мой взгляд, вот такое применение искусственного интеллекта в наших судах добавит объективности и непредвзятости в наш судебный процесс», - заявил Павел Астахов в эфире НСН.

