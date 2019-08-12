Астахов рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Жительница Челябинска может быть приговорена к 10 годам лишения свободы за самооборону
Женщина пыталась защититься ножом от избивавшего её мужа. Муж часто избивал ее, в том числе и на глазах у ребёнка. В очередной раз женщина не выдержала, схватила нож и ударила супруга. Потом она сама вызвала ему скорую. Придя в себя, мужчина пошёл в полицию и написал заявление о нападении. Женщину он выставил домашним деспотом. Теперь женщину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.
Павел Астахов: «В российской судебной практике, к сожалению, оправдания по делам о самообороне крайне редки. В сочетании с негативной практикой и закрытостью вопроса о домашнем насилии со стороны это дело действительно может выглядеть, как бытовая поножовщина. Однако, здесь важно выяснить, какими были взаимоотношения в семье. Если выяснится, что избиения женщины со стороны ее супруга были регулярными, дело предстанет в совершенно ином виде. А для наличия состояния необходимой самообороны надо доказать два фактора: реальность посягательства и соразмерность защиты нападения. Одному занесенная над головой палка может показаться шуткой, а другому – смертельной угрозой», - отметил адвокат Павел Астахов, общаясь с НСН.
Россияне рассказали, что поможет справиться с эмоциональным выгоранием на работе
Одним из самых действенных способов наши соотечественник считают отпуск – такого мнения придерживается 18% респондентов. Ещё 10% опрошенных уверены, что справиться с эмоциональным выгоранием поможет смена работы и самоконтроль.
Павел Астахов: «Самыми сложными профессиями с точки зрения эмоционального выгорания во всем мире признаются профессии, связанные с расследованием преступлений против детей. Например, сотрудники ФБР, занимающиеся ловлей педофилов, работают три месяца, после чего они обязаны уйти в отпуск и потом снова вернуться к работе на тот же срок. У нас, к сожалению, подобных норм нет. Но проблема выгорания стоит не менее остро. Необходимо создавать комнаты психологической разгрузки, вводить должности психологов, проводить разгрузочные мероприятия. Кстати, даже элементарная утренняя или дневная гимнастика помогает снять психологический стресс и накопившуюся эмоциональную усталость», - рассказал он НСН.
Студентов российских вузов в 2021 начнет отчислять искусственный интеллект
Студентов российских вузов в 2021 начнет отчислять искусственный интеллект. Как пишет РИА Новости, сервис сможет вычислять учащихся с низкой успеваемостью на основании данных цифрового следа студентов, а также станет оценивать их активность на лекциях, поведение и участие в общественной жизни. После этого искусственный интеллект даст рекомендации руководству вуза в отношении того или иного студента.
Павел Астахов: «Вопросы развития искусственного интеллекта давно будоражат умы человечества. Но и умные машины уже давно помогают человеку. Возьмем судебную систему США: уже много лет в ней действуют та называемые «электронные помощники судей». Фактически, это – искусственный интеллект, который вычисляет, какую меру пресечения можно применить к привлекаемому к ответственности лицу. То есть, она обрабатывает большой массив данных и с учетом криминальной истории этого человека, характеристик выдает рекомендацию, которой в 95% случаев следуют судьи. На мой взгляд, вот такое применение искусственного интеллекта в наших судах добавит объективности и непредвзятости в наш судебный процесс», - заявил Павел Астахов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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