Астахов о коррупции: Страна наша богата, порядка в ней лишь нет

Павел Астахов: «Слава Богу. Хотя, в принципе, логика ясна. Если женщина занимается домашним хозяйством, то, видимо, может себе позволить не работать. Раз может, значит, есть средства. А раз есть средства, то надо срочно их изъять. Предлагаю порассуждать по-другому. Например, в Швеции домохозяйки получают зарплату на уровне министра правительства страны. И там не бегут депутаты и налоговики к ней, а напротив, весьма ценят ее важный для общества труд по воспитанию детей, укреплению ячейки общества в виде семьи и помощи супругу, который полноценно отдыхает дома, будучи вовремя накормленный, ухоженный и обласканный. И за это всем домохозяйкам Швеции — высока зарплата, такая логика мне больше нравится», – комментирует он для НСН.

