Астахов о коррупции: Страна наша богата, порядка в ней лишь нет
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Количество одобренных кредитов в России уменьшилось
Эксперты отмечают падение доли одобренных заявок на кредиты. К примеру, в 2018 году желаемый заём получали 41 процент граждан, а в декабре 2019 года таких было лишь 32 процента. В Национальном бюро кредитных историй это связывают с осторожностью банков из-за действий ЦБ, а также из-за динамики доходов россиян.
Павел Астахов: «Это надо связать с новостью, что 40 тысяч россиян в 2019 годы были признаны банкротами. Могу сказать из практики, что все мои коллеги фиксируют значительное число дел, касающихся банкротства и субсидиарной ответственности. Это когда материальную ответственность можно возлагать на тех, кто, так или иначе, причастен к выводу денежных средств и доведению до несостоятельности. Будь-то банк, предприятие, организация или физическое лицо. Большинство граждан, к сожалению, узнают об этом слишком поздно, и им достаточно сложно помочь», – отмечает Павел Астахов в эфире НСН.
Домохозяек решили обложить налогами
Один из депутатов от "Единой России" выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги. Тем самым он предложил приравнять их к самозанятым. Однако большинство членов фракции идею отвергли.
Павел Астахов: «Слава Богу. Хотя, в принципе, логика ясна. Если женщина занимается домашним хозяйством, то, видимо, может себе позволить не работать. Раз может, значит, есть средства. А раз есть средства, то надо срочно их изъять. Предлагаю порассуждать по-другому. Например, в Швеции домохозяйки получают зарплату на уровне министра правительства страны. И там не бегут депутаты и налоговики к ней, а напротив, весьма ценят ее важный для общества труд по воспитанию детей, укреплению ячейки общества в виде семьи и помощи супругу, который полноценно отдыхает дома, будучи вовремя накормленный, ухоженный и обласканный. И за это всем домохозяйкам Швеции — высока зарплата, такая логика мне больше нравится», – комментирует он для НСН.
В Счетной палате оценили масштаб коррупции
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил масштаб коррупции в России. По его словам. ежегодно из федерального бюджета страны крадут около двух-трех миллиардов рублей. Речь идет о суммах, которые фигурируют в заведенных уголовных делах.
Павел Астахов: «Как не вспомнить классика Алексей Толстого. Он в своей поэме «История государства российского от Гостомысл до Тимашева» сказал: «Послушайте ребята, что вам расскажет дед. Страна наша богата, порядка в ней лишь нет». Конечно, государство должно защищаться от преступников, проникающих во власть. Хищение из бюджета – одно из самых опасных преступлений», – говорит Павел Астахов в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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