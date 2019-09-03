Астахов: Близким нужны от нас не лайки и смайлики, а любовь и улыбки

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Названо число работающих россиянок

Названо число работающих россиянок. По данным на 2018 год официально трудоустроено было более 53% представительниц прекрасного пола.

Павел Астахов: «Работающая женщина – наверное, это прекрасно, об этом мечтали революционеры и социалисты всех мастей. Но при такой занятости наших прекрасных половинок можно пожелать Министерству труда подумать и о том, чтобы по примеру скандинавских стран считать также трудоустроенными и домохозяек, которые воспитывают детей, забоятся о крепости семьи и тепле домашнего очага. Труд матери – самый важный и ценный. Но кто же его будет ценить, если государство за него не будут платить. Вот поэтому во многих высокоразвитых странах эти вопросы решены через реальную оплату труда домохозяек», - напомнил Павел Астахов, общаясь с НСН.

2

Facebook задумался об отказе от счетчика лайков

Facebook задумался об отказе от счетчика лайков под постами в новостной ленте. Список отреагировавших на тот или иной пост людей будет доступен, но их число будет скрыто. Предположительно, это делается для того, чтобы снизить давление на пользователей и побудить их чаще делать публикации.

Павел Астахов: «С невероятной скоростью виртуальная среда подменила реальную жизнь. Эта «зараза» не щадит никого. Я тоже веду Facebook, Twitter и Instagrm, но строюсь, все же, рассказывать о полезных, важных или красивых вещах, не забывая почаще смотреть в глаза любимым людям, а не «фейстаймить», писать книжки, а не только посты и СМС-ки, встречаться с друзьями, а не проводить коференц-коллы. Давайте, все же, не забывать, что мы – люди и живем не в этой пластиковой коробочке, а на земле, не среди ботов и киборгов, а среди людей, и нашим близким и дорогим людям нужны от нас не лайки и смайлики, а любовь и улыбки», - подчеркнул он в беседе с НСН

3

Интернет-опрос показал отношение россиян к корпоративам без алкоголя

Интернет-опрос показал отношение россиян к корпоративам без алкоголя. К участию в «безалкогольных» корпоративных мероприятиях готовы более половины наших соотечественников. Также респонденты рассказали и о своем отношении к курению. Так, 75% заявили, что у них нет этой вредной привычки. Однако 35% опрошенных считают, что курилка на рабочем месте необходима.

Павел Астахов: «Скажу честно: я лично лет до 35 алкоголь вообще не употреблял, но, при этом, никогда не поддерживал никаких тотальных запретов. Ведь понятно, что запретный плод всегда сладок. В этом вопросе должны быть три вещи: разумность, просвещение, контроль. Воспитание культуры отношения к алкогольным напиткам, как и любое другое воспитание, начинается в семье. Именно здесь ребенок должен усвоить, что до совершеннолетия лучше вообще воздержаться от травмирования своего организма, а повзрослев нужно четко рассчитывать дозу. Бокала вина или пары бокалов шампанского вполне достаточно для поддержания корпоративного и личного веселья. Все остальное будет вредить мозгу, сердцу, печени, общественному порядку, а также будущим детям», - заметил Павел Астахов в беседе с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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