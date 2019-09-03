Астахов: Близким нужны от нас не лайки и смайлики, а любовь и улыбки

Павел Астахов: «С невероятной скоростью виртуальная среда подменила реальную жизнь. Эта «зараза» не щадит никого. Я тоже веду Facebook, Twitter и Instagrm, но строюсь, все же, рассказывать о полезных, важных или красивых вещах, не забывая почаще смотреть в глаза любимым людям, а не «фейстаймить», писать книжки, а не только посты и СМС-ки, встречаться с друзьями, а не проводить коференц-коллы. Давайте, все же, не забывать, что мы – люди и живем не в этой пластиковой коробочке, а на земле, не среди ботов и киборгов, а среди людей, и нашим близким и дорогим людям нужны от нас не лайки и смайлики, а любовь и улыбки», - подчеркнул он в беседе с НСН.

