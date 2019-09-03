Астахов: Близким нужны от нас не лайки и смайлики, а любовь и улыбки
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названо число работающих россиянок
Названо число работающих россиянок. По данным на 2018 год официально трудоустроено было более 53% представительниц прекрасного пола.
Павел Астахов: «Работающая женщина – наверное, это прекрасно, об этом мечтали революционеры и социалисты всех мастей. Но при такой занятости наших прекрасных половинок можно пожелать Министерству труда подумать и о том, чтобы по примеру скандинавских стран считать также трудоустроенными и домохозяек, которые воспитывают детей, забоятся о крепости семьи и тепле домашнего очага. Труд матери – самый важный и ценный. Но кто же его будет ценить, если государство за него не будут платить. Вот поэтому во многих высокоразвитых странах эти вопросы решены через реальную оплату труда домохозяек», - напомнил Павел Астахов, общаясь с НСН.
Facebook задумался об отказе от счетчика лайков
Facebook задумался об отказе от счетчика лайков под постами в новостной ленте. Список отреагировавших на тот или иной пост людей будет доступен, но их число будет скрыто. Предположительно, это делается для того, чтобы снизить давление на пользователей и побудить их чаще делать публикации.
Павел Астахов: «С невероятной скоростью виртуальная среда подменила реальную жизнь. Эта «зараза» не щадит никого. Я тоже веду Facebook, Twitter и Instagrm, но строюсь, все же, рассказывать о полезных, важных или красивых вещах, не забывая почаще смотреть в глаза любимым людям, а не «фейстаймить», писать книжки, а не только посты и СМС-ки, встречаться с друзьями, а не проводить коференц-коллы. Давайте, все же, не забывать, что мы – люди и живем не в этой пластиковой коробочке, а на земле, не среди ботов и киборгов, а среди людей, и нашим близким и дорогим людям нужны от нас не лайки и смайлики, а любовь и улыбки», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Интернет-опрос показал отношение россиян к корпоративам без алкоголя
Интернет-опрос показал отношение россиян к корпоративам без алкоголя. К участию в «безалкогольных» корпоративных мероприятиях готовы более половины наших соотечественников. Также респонденты рассказали и о своем отношении к курению. Так, 75% заявили, что у них нет этой вредной привычки. Однако 35% опрошенных считают, что курилка на рабочем месте необходима.
Павел Астахов: «Скажу честно: я лично лет до 35 алкоголь вообще не употреблял, но, при этом, никогда не поддерживал никаких тотальных запретов. Ведь понятно, что запретный плод всегда сладок. В этом вопросе должны быть три вещи: разумность, просвещение, контроль. Воспитание культуры отношения к алкогольным напиткам, как и любое другое воспитание, начинается в семье. Именно здесь ребенок должен усвоить, что до совершеннолетия лучше вообще воздержаться от травмирования своего организма, а повзрослев нужно четко рассчитывать дозу. Бокала вина или пары бокалов шампанского вполне достаточно для поддержания корпоративного и личного веселья. Все остальное будет вредить мозгу, сердцу, печени, общественному порядку, а также будущим детям», - заметил Павел Астахов в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.