Астахов: Мы должны защищать честь нашего спорта и права спортсменов

Павел Астахов: «Вот уже третий год продолжается экзекуция, устроенная международными спортивными институтами над Россией и российскими спортсменами. А в ответ – тишина. Если решение политическое, то почему мы не защищаем наших спортсменов? Где ряды адвокатов, юристов наших федераций и Олимпийского комитета? Или хотя бы внятное объяснение того, что происходит в большом спорте. Если признать решение политическим, надо бросить лучшие политические и юридические силы нашей страны для противостояния этому необъективному постановлению. Если же в этой истории есть подводные камни, или конкретные имена и фамилии виновным, то их прямо надо назвать и наказать этих людей. Мы должны защищаться и защищать честь нашего спорта и, в первую очередь, права спортсменов. Иначе они перестанут доверять спортивным структурам, которые не в состоянии защитить честных атлетов от предвзятого отношения», - заявил он НСН.

