Астахов: Мы должны защищать честь нашего спорта и права спортсменов
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Умер Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
Павел Астахов: «Это очень грустная новость, потому что Юрий Михайлович, безусловно, был очень неординарным человеком, трудолюбивым, с активной жизненной позицией. Его смело можно назвать выдающимся государственным деятелем. По-человечески очень жаль, что знания и опыт такого человека на многие годы отправились в забвение. Это ужасная политическая российская традиция – не щадить никого, ни Суворова с Жуковым, ни Хрущева с Лужковым. А ведь Юрий Михайлович мог стать символом, патриархом, почетным отцом всей Москвы как ее многолетний мэр и настоящий москвич, родившийся в нашей столице и отдав ей все без остатка», - заметил Павел Астахов, общаясь с НСН.
Путин назвал решение WADA об отстранении российских спортсменов политическим
Президент России Владимир Путин назвал решение WADA касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований на четыре года политическим. Также глава государства отметил, что Россия может падать апелляцию.
Павел Астахов: «Вот уже третий год продолжается экзекуция, устроенная международными спортивными институтами над Россией и российскими спортсменами. А в ответ – тишина. Если решение политическое, то почему мы не защищаем наших спортсменов? Где ряды адвокатов, юристов наших федераций и Олимпийского комитета? Или хотя бы внятное объяснение того, что происходит в большом спорте. Если признать решение политическим, надо бросить лучшие политические и юридические силы нашей страны для противостояния этому необъективному постановлению. Если же в этой истории есть подводные камни, или конкретные имена и фамилии виновным, то их прямо надо назвать и наказать этих людей. Мы должны защищаться и защищать честь нашего спорта и, в первую очередь, права спортсменов. Иначе они перестанут доверять спортивным структурам, которые не в состоянии защитить честных атлетов от предвзятого отношения», - заявил он НСН.
Порядка 13 миллионов россиян не платят налоги с зарплат
Порядка 13 миллионов россиян не платят налоги с зарплат. Это значит, что почти четверть доходов россиян остаются вне поля видимости для проверяющих органов.
Павел Астахов: «Удивительно, как такое количество трудоспособных граждан до сих пор остаются вне поля видимости налоговых органов. Надо честно признать, что в России одна из самых лояльных систем налогообложения. Мало того, федеральная налоговая служба России, пожалуй, самое современное и мощно структурированное налоговое ведомство. Сегодня налоговый инспектор вовсе не палач, а настоящий помощник и консультант. Конечно, денег много не бывает никогда. И достаются они все сложнее и сложнее. Надо напомнить, что уплата налогов – это конституционная обязанность каждого гражданина России. Как говорится, заплати налоги и спи спокойно», - посоветовал Павел Астахов в эфире НСН
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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