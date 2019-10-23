Астахов: С закрытием «китовой тюрьмы» станет больше свободных животных и добрых людей

Павел Астахов: «Я сам сталкивался с тем, что иногда люди, не зная толком своих прав, обращаются вовсе не в те структуры и органы, в которых им действительно могли бы помочь. Но в ситуации с бедными людьми надо разбираться глубже. Среди людей, которые попали в разряд бедных, очень много тех, кто хотел бы и может работать. Но вот работы может просто не быть в тех регионах, где этот человек живет. В таких ситуациях было бы правильно разделить людей на категории по занятости, возможности трудиться, семейному положению, и каждому индивидуально предлагать программу тех мер, которые были бы эффективными и помогли бы человеку выйти достойно из сложного финансового капкана. Государство может сделать это быстро и качественно, была бы только воля и желание помочь», - заявил НСН Павел Астахов.

