Астахов: С закрытием «китовой тюрьмы» станет больше свободных животных и добрых людей
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более 15 миллионов россиян не обращаются за поддержкой государства, потому что не знают о ней
Более 15 миллионов россиян, находящихся за чертой бедности, не обращаются за поддержкой государства, потому что не знают о ней. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Павел Астахов: «Я сам сталкивался с тем, что иногда люди, не зная толком своих прав, обращаются вовсе не в те структуры и органы, в которых им действительно могли бы помочь. Но в ситуации с бедными людьми надо разбираться глубже. Среди людей, которые попали в разряд бедных, очень много тех, кто хотел бы и может работать. Но вот работы может просто не быть в тех регионах, где этот человек живет. В таких ситуациях было бы правильно разделить людей на категории по занятости, возможности трудиться, семейному положению, и каждому индивидуально предлагать программу тех мер, которые были бы эффективными и помогли бы человеку выйти достойно из сложного финансового капкана. Государство может сделать это быстро и качественно, была бы только воля и желание помочь», - заявил НСН Павел Астахов.
В России к 2030 году должны появиться роботы – полицейские
Российские роботы-полицейские могут к 2030 году появиться на службе в ГИБДД и миграционной службе. Там они будут консультировать граждан по различным вопросам, а также снимать отпечатки пальцев.
Павел Астахов: «Надо сказать, что роботы-помощники могут служить не только в органах МВД. В Америке они уже давно работают в судах: изучают досье на задержанных, и исходя из этой информации, выдают предлагаемые решения по мере пресечения, которые потом утверждает судья. То есть без участия человека в этом судопроизводстве не обойтись. И, знаете что? В большинстве случаев решения робота и человека совпадают. Таких роботов в течение ближайших двух лет обещают внедрить и в московских судах. И, на мой взгляд, это очень интересное нововведение», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Еще одну партию белух из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Еще одну партию белух из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море. Касаток и белух выловили в прошлом году для продажи в китайские океанариумы.
Павел Астахов: «Надо понимать, что этот вопрос решается не так просто в силу того, что животные были выловлены в одном месте, после чего их перевезли и сейчас они содержатся в другом. Для того. чтобы сохранить касаток и белух живыми и здоровыми их надо вернуть в места обитания. Знаете, в мире не зафиксировано ни одного случая нападения касаток на человека. А на белух достаточно просто посмотреть, чтобы понять, что это одно из самых милых и миролюбивых морских млекопитающих. Эти красивые, умные животные доверяют человеку. И мы не должны обмануть их доверие. Когда так называемая «китовая тюрьма» закроется, в мире станет больше свободных животных и добрых людей!» - подчеркнул Павел Астахов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.