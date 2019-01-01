Астахов: Не советую Минобрнауки отменять презумпцию невиновности для студентов

Павел Астахов: «На мой взгляд, такое решение, если оно будет принято, будет несправедливым и неправомерным. Во-первых, потому, что за само наличие уголовного дела у нас не отчисляют ниоткуда и даже не лишают работы. Ведь отстранение от должности – это судебная процедура. И главное: даже обвиняемый в совершении самого тяжкого преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Так что отменять презумпцию невиновности невозможно даже решением ректора или министра. Прежде, чем вносить подобные предложения, стоит заглянуть в Конституцию и посоветоваться с юристами. Иначе придется оправдываться в Суде по правам человека», - заявил НСН Павел Астахов.

