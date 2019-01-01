Астахов: Не советую Минобрнауки отменять презумпцию невиновности для студентов
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма в центре города
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о приостановке строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Он уточнил, что забор пока убирать не будут, а окончательное решение о строительстве примут после опроса горожан, который предложил провести Владимир Путин.
Павел Астахов: «Безусловно, из всех форм демократии самая главная – это непосредственное волеизъявление граждан и соблюдения принципа подчинения меньшинства большинству. Так устроено человеческое общество, что самые важные вопросы испокон веку выносились на общее обсуждение. Сегодня в развитом демократическом государстве тоже есть достаточно открытых механизмов и процедур для того, чтобы принимать продуманные, взвешенные решения. Давайте будем надеяться, что все стороны этого конфликта остынут и пойдут по пути диалога, а не конфликта», - призвал в эфире НСН Павел Астахов.
Закон о допуске родственников больных в реанимацию прошел второе чтение в ГД
Госдума на пленарном заседании в четверг, 16 мая, приняла во втором чтении законопроект, предлагающий разрешить родственникам навещать своих близких в отделениях реанимации.
Павел Астахов: «Ну что ж, это очень хорошая новость. Хотя и давно ожидаемая. Этот вопрос больше лежит в человеческом измерении, нежели в административном или медицинском. Я абсолютно уверен, что людям необходимо разрешать доступ к тяжело больным и страдающим родственникам. А самому больному человеку порой гораздо легче, если близкие, любящие люди находятся рядом. Это – вопрос милосердия, сочувствия, и, в конце концов, человеческого отношения», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Минобрнауки предложило отчислять студентов из МГУ за уголовные дела
Минобрнауки предложило отчислять студентов из МГУ за уголовные дела. В настоящее время студентов МГУ могут отчислять по собственному желанию, по семейным обстоятельствам и по болезни, а также из-за перевода в другое учебное заведение, за неуспеваемость, за недостойное поведение и отсутствие оплаты обучения.
Павел Астахов: «На мой взгляд, такое решение, если оно будет принято, будет несправедливым и неправомерным. Во-первых, потому, что за само наличие уголовного дела у нас не отчисляют ниоткуда и даже не лишают работы. Ведь отстранение от должности – это судебная процедура. И главное: даже обвиняемый в совершении самого тяжкого преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Так что отменять презумпцию невиновности невозможно даже решением ректора или министра. Прежде, чем вносить подобные предложения, стоит заглянуть в Конституцию и посоветоваться с юристами. Иначе придется оправдываться в Суде по правам человека», - заявил НСН Павел Астахов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.