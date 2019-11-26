Аскеров: Слово «кредит» для меня ругательное!
Обладатель Хрустальной совы клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россию снова хотят отстранить от международных соревнований
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить на четыре года сборную России от участия в международных соревнований. Рассматривать эту проблему будут на заседании комитета 9 декабря в Париже. Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории.
Ровшан Аскеров: «На самом деле, ничего неожиданного. Этот «детектив» тянется уже давно. Что грозит? Отстранение России на 4 года от международных спортивных соревнований, лишение России права проводить международные соревнования. Говорят, вплоть до лишения права проводить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Но лично я квартиру бы, конечно, не «заносил», но мог бы поставить очень солидную сумму денег на то, что футбол от этого точно не пострадает. А что касается страшилки про то, что на Олимпиаду российские спортсмены поедут без флага и без гимна, ну и что? Вообще, изначально Олимпиады и задумывались, как соревнования спортсменов, а не стран. Так что, ничего страшного. А потом, как выяснилось, например, наши хоккеисты только без флага и выигрывают. В 1992 году выиграли, когда не было сборной России, а была сборная СНГ, и сейчас выиграли. Так что вся это истерия – это только для политиков, которые пытаются сделать на этом какой-то капитал. Хотелось бы сказать «Умнее будут!», но российские чиновники и умнее… Тут явное несоответствие, что-то из другой реальности!», - заметил Ровшан Аскеров, общаясь с НСН.
21% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства
21% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. Больше всего процент тех, кто не против покинуть страну, среди людей в возрасте от 18 до 24 лет — 53%. И это рекорд за последние 10 лет. Об этом сообщается в исследовании «Левада-Центра».
Ровшан Аскеров: «Все мы знаем, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Но, допустим, это – не такая наглая ложь. Так что лучше задуматься именно об этом, а не о том, что наши спортсмены будут выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Лучше задумались бы о том, почему люди в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать за границу на постоянное место жительство. Это более важная проблема», подчеркнул он в беседе с НСН.
Банки стали в два с половиной раза чаще передавать долги на взыскание коллекторам
Банки стали в два с половиной раза чаще передавать долги на взыскание коллекторам. Такие данные приводятся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Всего по итогам 9 месяцев 2019 года в руки к профессиональным взыскателям попали долги на сумму 453 млрд рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя прошлого
Ровшан Аскеров: «Жизнь людей ничему не учит, как выясняется. Вообще непонятно, как люди берут кредиты, не задумываясь о том, чем их отдавать. Мне еще в детстве вдолбили, что берешь чужие и на время, а отдаешь свои и на всегда. Вот с тех пор слово «кредит» для меня – почти ругательство. Нет, конечно, бывают ситуации, когда ты пользуешься кредитной картой, но нужно же как-то рассчитывать свои силы!», - заявил он НСН.
В Чечне решили легализовать народную медицину
В Чечне решили легализовать народную медицину. Власти намерены выдать официальные разрешения на работу травникам, знахарям и шаманам. Правда, одобрение республиканского Минздрава получат лишь те специалисты, у кого есть документы о медицинском образовании.
Ровшан Аскеров: «Как можно сочетать документ о высшем медицинском образовании со знахарями и шаманами? Тут, как говорится, либо трусы надень, либо крестик сними. Либо у тебя медицинское образование, либо ты идешь в знахари и шаманы», - подчеркнул Ровшан Аскеров в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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