Аскеров: Слово «кредит» для меня ругательное!

26 ноября 201922:00

Обладатель Хрустальной совы клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Россию снова хотят отстранить от международных соревнований

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить на четыре года сборную России от участия в международных соревнований. Рассматривать эту проблему будут на заседании комитета 9 декабря в Париже. Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории.

Ровшан Аскеров: «На самом деле, ничего неожиданного. Этот «детектив» тянется уже давно. Что грозит? Отстранение России на 4 года от международных спортивных соревнований, лишение России права проводить международные соревнования. Говорят, вплоть до лишения права проводить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Но лично я квартиру бы, конечно, не «заносил», но мог бы поставить очень солидную сумму денег на то, что футбол от этого точно не пострадает. А что касается страшилки про то, что на Олимпиаду российские спортсмены поедут без флага и без гимна, ну и что? Вообще, изначально Олимпиады и задумывались, как соревнования спортсменов, а не стран. Так что, ничего страшного. А потом, как выяснилось, например, наши хоккеисты только без флага и выигрывают. В 1992 году выиграли, когда не было сборной России, а была сборная СНГ, и сейчас выиграли. Так что вся это истерия – это только для политиков, которые пытаются сделать на этом какой-то капитал. Хотелось бы сказать «Умнее будут!», но российские чиновники и умнее… Тут явное несоответствие, что-то из другой реальности!», - заметил Ровшан Аскеров, общаясь с НСН

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21% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства

21% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. Больше всего процент тех, кто не против покинуть страну, среди людей в возрасте от 18 до 24 лет — 53%. И это рекорд за последние 10 лет. Об этом сообщается в исследовании «Левада-Центра».

Ровшан Аскеров: «Все мы знаем, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Но, допустим, это – не такая наглая ложь. Так что лучше задуматься именно об этом, а не о том, что наши спортсмены будут выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Лучше задумались бы о том, почему люди в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать за границу на постоянное место жительство. Это более важная проблема», подчеркнул он в беседе с НСН

3

Банки стали в два с половиной раза чаще передавать долги на взыскание коллекторам

Банки стали в два с половиной раза чаще передавать долги на взыскание коллекторам. Такие данные приводятся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Всего по итогам 9 месяцев 2019 года в руки к профессиональным взыскателям попали долги на сумму 453 млрд рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя прошлого

Ровшан Аскеров: «Жизнь людей ничему не учит, как выясняется. Вообще непонятно, как люди берут кредиты, не задумываясь о том, чем их отдавать. Мне еще в детстве вдолбили, что берешь чужие и на время, а отдаешь свои и на всегда. Вот с тех пор слово «кредит» для меня – почти ругательство. Нет, конечно, бывают ситуации, когда ты пользуешься кредитной картой, но нужно же как-то рассчитывать свои силы!», - заявил он НСН

4

В Чечне решили легализовать народную медицину

В Чечне решили легализовать народную медицину. Власти намерены выдать официальные разрешения на работу травникам, знахарям и шаманам. Правда, одобрение республиканского Минздрава получат лишь те специалисты, у кого есть документы о медицинском образовании. 

Ровшан Аскеров: «Как можно сочетать документ о высшем медицинском образовании со знахарями и шаманами? Тут, как говорится, либо трусы надень, либо крестик сними. Либо у тебя медицинское образование, либо ты идешь в знахари и шаманы», - подчеркнул Ровшан Аскеров в эфире НСН

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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