Аскеров: Слово «кредит» для меня ругательное!

Ровшан Аскеров: «На самом деле, ничего неожиданного. Этот «детектив» тянется уже давно. Что грозит? Отстранение России на 4 года от международных спортивных соревнований, лишение России права проводить международные соревнования. Говорят, вплоть до лишения права проводить матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Но лично я квартиру бы, конечно, не «заносил», но мог бы поставить очень солидную сумму денег на то, что футбол от этого точно не пострадает. А что касается страшилки про то, что на Олимпиаду российские спортсмены поедут без флага и без гимна, ну и что? Вообще, изначально Олимпиады и задумывались, как соревнования спортсменов, а не стран. Так что, ничего страшного. А потом, как выяснилось, например, наши хоккеисты только без флага и выигрывают. В 1992 году выиграли, когда не было сборной России, а была сборная СНГ, и сейчас выиграли. Так что вся это истерия – это только для политиков, которые пытаются сделать на этом какой-то капитал. Хотелось бы сказать «Умнее будут!», но российские чиновники и умнее… Тут явное несоответствие, что-то из другой реальности!», - заметил Ровшан Аскеров, общаясь с НСН.

