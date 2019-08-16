Аскеров: Хорошо, когда в стране нет проблем кроме Бузовой!

Ровшан Аскеров: «Честно говоря, мне все это напоминает сказку «Золушка» (фильм), когда Мачеха с дочками на балу считают, сколько раз на них посмотрел Принц, сколько подмигнул, сколько улыбнулся. Если вы серьезная страна, то зачем сидеть и считать, сколько раз принц другой серьезной страны. А если ты Мачеха с некрасивыми дочками, то сиди и считай, что 297 раз на тебя обратили внимание. Да и потом, кто такой Трамп? Он будет править всего 8 лет! Вот мы не знаем, сколько будет править наш президент», - не без иронии сказал он НСН.

