Аскеров: Хорошо, когда в стране нет проблем кроме Бузовой!
Обладатель Хрустальной совы клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Лайнер вылетел из «Жуковского» в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной стало попадание в него птицы. Самолет совершил жесткую посадку на кукурузном поле.
Ровшан Аскеров: «Это – главная новость последних двух дней. Насколько я слышал от специалистов, это вообще первый случай в истории, когда самолет, гружёный под завязку (там, по-моему, было 16 тонн) с пассажирами, совершил жесткую посадку с полными баками и баки не загорелись. Пилот еще умудрился руководить эвакуацией, это очень круто! Высокое мастерство пилотов! Слава им, молодцы!», - подчеркнул Ровшан Аскеров в беседе с НСН.
Россия оказалась самой популярной страной в твиттере Трампа
Россия оказалась самой популярной страной в твиттере Трампа. Глава Белого дома за год написал 1384 поста о зарубежных странах, 297 из которых посвятил РФ.
Ровшан Аскеров: «Честно говоря, мне все это напоминает сказку «Золушка» (фильм), когда Мачеха с дочками на балу считают, сколько раз на них посмотрел Принц, сколько подмигнул, сколько улыбнулся. Если вы серьезная страна, то зачем сидеть и считать, сколько раз принц другой серьезной страны. А если ты Мачеха с некрасивыми дочками, то сиди и считай, что 297 раз на тебя обратили внимание. Да и потом, кто такой Трамп? Он будет править всего 8 лет! Вот мы не знаем, сколько будет править наш президент», - не без иронии сказал он НСН.
Названы любимые места россиян для курортных романов
Названы любимые места россиян для курортных романов. В ходе интернет-опроса выяснилось, что большинство наших соотечественников предпочитаю заводить курортные романы на родине, в Краснодарском крае. За Турцию отдали свои голоса 25% женщин и 18% мужчин. Мужчины чаще женщин заводили романы в Азии.
Ровшан Аскеров: «Просто большинство наших соотечественников отдыхают на родине. Поэтому где родился, там и пригодился, а где отдыхаешь, там и заводишь курортные романы. Главное, чтобы было с кем его заводить. Если есть курорт, красивый мужчина и красивая женщина, отчего бы не завести курортный роман!» - сказал он в эфире НСН.
В Генпрокуратуру обратились с просьбой заблокировать аккаунт Бузовой в Instagram
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».
Ровшан Аскеров: «У меня есть подозрение, что Виталий Бородин подписан на Instagram Ольги Бузовой и сейчас просто сделал ей небольшую рекламу. Ну а вообще, видимо, у нас коррупция полностью побеждена (а вы говорите, что с ней не борются!), и теперь Виталию Бородину, чтобы оправдать свою зарплату, нужно бороться с Ольгой Бузовой. Хорошо, когда в стране такие новости. Бузова против Бородина! Круто! А других проблем нет!», - отметил Ровшан Аскеров, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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