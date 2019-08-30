Арбатова: Водите мужей на диспансеризацию. Даже за шиворот!
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
В Нижнем Тагиле шесть хирургов отозвали свои заявления об увольнении
В Нижнем Тагиле удалось найти решение проблемы, связанной со скандальным увольнением сразу шести хирургов Центральной городской больницы № 1. Все они, как стало известно в среду, отозвали свои заявления об увольнении. Со всеми врачами достигнуты определенные договоренности.
Мария Арбатова: «Как только у нас где-то массово увольняются врачи, сразу смотрите, как устроено распределение денег в медицинском учреждении, где это произошло. Это может произойти, если руководитель, скажем, поликлиники получает 300-400 тысяч, а врач работает на износ за очень скромную зарплату и медсестра со стажем 40 лет получает какие-нибудь 10 тысяч. И все они, при этом, молчат и говорят: «Мы боимся открывать рот потому, что нас уволят». Везде, от Кремлевской больницы до самого дальнего села в тундре, люди должны понимать, что они обязаны протестовать, если их обворовывают, потому, что иначе общество и государство об этом не узнают», - подчеркнула Мария Арбатова, общаясь с НСН.
Минпросвещения выпустило новый кодекс этики для учителей
Минпросвещения выпустило новый кодекс этики для учителей. В документе впервые описаны правила поведения педагогов в интернете. Им рекомендуют не размещать информацию, «причиняющую вред здоровью или развитию детей».
Мария Арбатова: «Это - абсолютно антиконституционная игра, потому, что все, что запрещено Конституцией, запрещено и учителям и ученикам. И, в этом смысле, попытка сделать из школы армию или, скажем, церковь в плане требований к учителям это – нарушение их прав, что совершенно ненормально. Такими темпами у нас «на плаву» останутся только вот эти вот несчастные училки с абсолютным выгоранием и ненавистью к ученикам. Зато они – практически в чадре и ничего человеческого из них уже давно не вылезает», - отметила она в эфире НСН.
Стала известна численность населения России на начало 2019 года
На территории России на начало 2019 года проживали 146 780 720 человек. Соответствующие данные публикует Росстат. При этом эксперты выяснили, что женщин оказалось больше, чем представителей сильной половины человечества примерно на 10 миллионов.
Мария Арбатова: «Вот такие данные очень пугают молодых женщин, им кажется, что для них уже не осталось женихов. Хотя, на самом деле, у нас в группе до 45 лет мальчиков – в избытке. А потом начинается страшная сердечно-сосудистая «воронка», которая связана, в основном, с нездоровым образом жизни наших мужчин, а еще с тем, что и мы их не бережем и патриархальный стандарт их не бережет. Мужчины обращаются к врачам раз в десять реже женщин, поэтому мы теряем их в самом золотом возрасте. Я по этому поводу очень переживаю, берегу своего мужа, как зеницу око и всем рекомендую два-три раза в год водить мужей на диспансеризацию за шиворот», - заявила НСН Мария Арбатова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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