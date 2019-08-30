Арбатова: Водите мужей на диспансеризацию. Даже за шиворот!

Мария Арбатова: «Вот такие данные очень пугают молодых женщин, им кажется, что для них уже не осталось женихов. Хотя, на самом деле, у нас в группе до 45 лет мальчиков – в избытке. А потом начинается страшная сердечно-сосудистая «воронка», которая связана, в основном, с нездоровым образом жизни наших мужчин, а еще с тем, что и мы их не бережем и патриархальный стандарт их не бережет. Мужчины обращаются к врачам раз в десять реже женщин, поэтому мы теряем их в самом золотом возрасте. Я по этому поводу очень переживаю, берегу своего мужа, как зеницу око и всем рекомендую два-три раза в год водить мужей на диспансеризацию за шиворот», - заявила НСН Мария Арбатова.

