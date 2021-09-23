Арбатова: Странно не предполагать локдаун, когда даже президент на карантине
Писательница и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В Кремле оценили вероятность нового локдауна из-за COVID-19
Каких-то решений о новом локдауне или других ограничениях из-за COVID-19 в России пока не принималось, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Напомним, ранее в четверг в России повторился рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. За последние 24 часа в стране скончались 820 человек.
Мария Арбатова: «Мне кажется очень странным не предполагать новый локдаун, когда сам президент сидит на локдауне. При том, что уж к нему пускают людей, которых просто прокипятили в хлорке и они уже никаким вирусом не опасны»,- отметила писательница.
Кабмин одобрил проект о МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. В результате вырастет заработная плата почти 3 миллионов человек.
Мария Арбатова: «Абсолютно сатирические высказывания, потому что при этом поднимается коммуналка, при этом мы понимаем, как живут регионы. Это в Москве по-прежнему средняя зарплата 90 тысяч рублей, но она тоже размазывается на всю семью. И если человек зарабатывает 90 тысяч, то ему уже и яичницу пожарить некогда, а это значит нужны помощники. В Петербурге живут хуже, там покупательская способность в четыре раза ниже, но тоже ничего. А вот как живут регионы, особенно регионы дотационные, это, что называется, обнять и плакать», - добавила собеседница НСН.
В России разрабатывают новый закон о миграции
Новый закон в сфере миграции, который сейчас разрабатывают в России, затронет вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев, документ может вступить в силу в 2024 году.
Мария Арбатова: «Миграция - одна из самых больных тем нашей страны. Я ее очень хорошо знаю не только потому что я в совете по правам человека ее постоянно поднимаю, но еще и потому что я жена иностранца. Мигранты абсолютно потеряны с одной стороны, но находясь на положении нелегалов, они представляют для нас колоссальную опасность. Это очень больная точка и пока она не будет отшлифована и отработана, мы не будем безопасно ходить по нашему городу», - резюмировала она.
Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать
Посещение 34-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" 24-27 сентября.
Мария Арбатова: «Я там буду 25 сентября в 15.00 с презентацией своей новой книги, которая является первой частью романа «Березовая роща», она называется «Вышивка по ворованной ткани». Я буду встречаться с любящими читателями и любимыми также. Но я за то, чтобы посетители пришли в масках, мы не должны представлять угрозу друг для друга», - сказала писательница.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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