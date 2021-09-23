Арбатова: Странно не предполагать локдаун, когда даже президент на карантине

Мария Арбатова: «Абсолютно сатирические высказывания, потому что при этом поднимается коммуналка, при этом мы понимаем, как живут регионы. Это в Москве по-прежнему средняя зарплата 90 тысяч рублей, но она тоже размазывается на всю семью. И если человек зарабатывает 90 тысяч, то ему уже и яичницу пожарить некогда, а это значит нужны помощники. В Петербурге живут хуже, там покупательская способность в четыре раза ниже, но тоже ничего. А вот как живут регионы, особенно регионы дотационные, это, что называется, обнять и плакать», - добавила собеседница НСН.

