Арбатова: Хуже, гаже и мерзей Порошенко нет никого

Мария Арбатова: «Все мы понимаем, что хуже, гаже и мерзей Порошенко нет никого. Из позитива в этой ситуации - то, что Зеленский молод и то, что даже дебаты он вел на двух языках. Ведь главная война и главные трупы у нас из-за того, что Порошенко сделал вид, что Украина никак не может жить без украинского языка. Которого, кстати, никогда не было на Украине. Все говорили на суржике из украинского, русского, польского и других языков. Я, как украинская землевладелица, это точно знаю. Даже когда Раду обязали заговорить по-украински, люди его просто не понимали», - заметила писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в беседе с НСН.

