Арбатова: Хуже, гаже и мерзей Порошенко нет никого
Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский
Победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский. Таковы предварительные результаты кампании, озвученные ЦИК страны. При этом 11 миллионов украинцев выборы вовсе проигнорировали. Официальные результаты второго тура президентских выборов будут объявлены 30 апреля.
Мария Арбатова: «Все мы понимаем, что хуже, гаже и мерзей Порошенко нет никого. Из позитива в этой ситуации - то, что Зеленский молод и то, что даже дебаты он вел на двух языках. Ведь главная война и главные трупы у нас из-за того, что Порошенко сделал вид, что Украина никак не может жить без украинского языка. Которого, кстати, никогда не было на Украине. Все говорили на суржике из украинского, русского, польского и других языков. Я, как украинская землевладелица, это точно знаю. Даже когда Раду обязали заговорить по-украински, люди его просто не понимали», - заметила писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в беседе с НСН.
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения. Лидерами по депопуляции стали Еврейская автономная, Магаданская, Тамбовская и Курганская области, а также Республика Коми. В каждом из этих субъектов число жителей сократилось более чем на три процента.
Мария Арбатова: «Если люди бегут из региона, значит надо палкой гнать оттуда губернаторов. Речь идет о регионах, которые не самые плохие и не самые бедные. И если кого-то пугает слово «Магадан», напомню, что это икра, золото и это богатейшие люди. И, в общем, это, конечно, кризис власти. То, что все бегут в Москву и в Питер говорит о том, что люди на местах не способны обеспечить цивилизованный образ жизни. При том, что, на самом деле, когда начинают замерять качество жизни, малые города оказываются выше, чем Москва», - подчеркнула она в беседе с НСН.
Команда Кусто подготовила рекомендации по выпуску животных из «китовой тюрьмы»
Команда французского океанолога Жана-Мишеля Кусто подготовила рекомендации по реабилитации и выпуску косаток и белух, которые в настоящее время содержатся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае. Специалисты пришли к выводу, что, если начать готовить животных к выпуску уже сейчас, то вернуть в природу их можно будет этим летом.
Мария Арбатова: «На самом деле, это безумная стыдобища, что нашими водоплавающими животными занимается команда Жана-Мишеля Кусто. Это страшный позор, это тоже требует «посадок». Видите, я сегодня особенно кровожадна, говорю «там-снять, здесь – уволить». Но то, что позволили себе по отношению к этим белухам и косаткам – настоящий фашизм, экологический фашизм. Хотелось бы, чтобы за это кто-то ответил реальными сроками. А животным я желаю счастья и свободы, мира и дружбы», - отметила писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.