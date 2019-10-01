Арбатова: Эра Водолея начинается с того, что маленькие девочки спасают планету
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Минтруда направило в правительство доклад по вопросу введения четырехдневной рабочей недели
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в России четырехдневной рабочей недели. В нем указывается, что подобные перемены несут в себе определенные риски, но в то же время есть и положительные аспекты. Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции. Вместе с тем уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности.
Мария Арбатова: «Хочу сказать, это – совершенно абсолютно абсурдная идея. Сначала увеличивается пенсионный возраст, а потом сокращается рабочая неделя. Как кто-то пошутил в интернете, логика правительства – это одновременно принять снотворного и слабительного. Ну, в общем, бред короче!» - резюмировала Мария Арбатова в беседе с НСН.
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Грету Тунберг пригласили в Госдуму. Парламентарии подчеркнули, что молодые россияне стали часто выражать обеспокоенность состоянием экологии.
Мария Арбатова: «Вокруг Греты Тумберг поднялся настоящий шквал дискуссий и я в нем принимаю участие, потому, что, как сказала одна моя знакомая, маленькая девочка с диагнозом обнаружила огромное количество диагнозов у взрослых. Когда она говорит абсолютно объективные, понятные и важные вещи, ей говорят: «А ты иди, поучись в школе, а у тебя диагноз, а мы тут будем потихонечку умирать от глобального потепления. Это какой-то безумный спор, а, самое главное, люди не понимают, что мы вступили в совершенно новую эпоху и Эра Водолея начинается с того, что маленькие девочки начинают спасать планету!» - заявила она НСН.
Штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в Российской армии, могут вырасти в шесть раз
Штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в Российской армии, могут вырасти в шесть раз. Как отметил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, штрафы будут касаться, например, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Напомню, в настоящий момент минимальный штраф составляет 500 рублей.
Мария Арбатова: «Это – очередное предательство прав человека. Разговоры о том, что мы переходим на контрактную армию, у нас вдруг резко закончились. И вообще, ограничение свободы у нас является маркером совершённого преступления. И принудительная армия – это, как бы, наказание мальчика за то, что он родился мальчиком и не является инвалидом. Это, конечно, абсолютное рабовладение, постыдное и отвратительное. Ничего больше по этому поводу сказать не могу, как мать двоих детей, которые вынуждены были учиться в аспирантурах, чтобы не ходить в армию, потому, что они не созданы для нее», - рассказала она НСН.
Практически половина россиян признались, что читают личную переписку своих близких
Практически половина россиян, а именно 45%, признались, что читают личную переписку своих близких. А более трети знают их пароли от смартфонов или аккаунтов в соцсетях. Большая часть участников опроса уверена, что проверка сообщений и слежка за перемещениями может вскрыть обман любимого человека.
Мария Арбатова: «Наверное, это проблема характерна не только для России. Вместе с гаджетами пришла повальная слежка и повальное моральное опускание. Это, конечно, ужасно, потому, что, во-первых, это дискредитирует саму идею территории доверия. Если ты живешь с человеком, ты доверяешь ему и не выставляешь ему «наружку». Во-вторых, это ужасно потому, что разрушает не столько того, за кем следят, сколько того, кто следит, разрушая его самооценку и делая его совершенно неуверенным в себе», - подчеркнула Мария Арбатова в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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