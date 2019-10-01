Арбатова: Эра Водолея начинается с того, что маленькие девочки спасают планету

Мария Арбатова: «Это – очередное предательство прав человека. Разговоры о том, что мы переходим на контрактную армию, у нас вдруг резко закончились. И вообще, ограничение свободы у нас является маркером совершённого преступления. И принудительная армия – это, как бы, наказание мальчика за то, что он родился мальчиком и не является инвалидом. Это, конечно, абсолютное рабовладение, постыдное и отвратительное. Ничего больше по этому поводу сказать не могу, как мать двоих детей, которые вынуждены были учиться в аспирантурах, чтобы не ходить в армию, потому, что они не созданы для нее», - рассказала она НСН.

