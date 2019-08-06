Арбатова: Для россиян дресс-код – абсолютная смерть

Мария Арбатова: «У нас требуют соблюдать дресс-код от людей, которые работают в западных фирмах. И то его требуют совершенно не так, как на Западе. Корпоративная культура, которая требует дресс-кода – это просто полный отказ человека от собственной личности. Например, бедных американок заставляют в 50-градусную жару ходить на работу в колготках и на шпильках, и они сразу после выхода из офиса сбрасывают эти шпильки и переобуваются в кроссовки. Больше того, там есть список ресторанов, в которых они имеют право обедать. Говорят, что русскому хорошо, то немцу – смерть. А здесь – наоборот. Русскому человеку дресс-код – абсолютная смерть. Я думаю, в нашей стране это никогда не привьется в тех масштабах, как в Европе, Америке и, особенно, в Японии», - подчеркнула она в эфире НСН.

