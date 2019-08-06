Арбатова: Для россиян дресс-код – абсолютная смерть
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Родителей, которые пришли на митинг 27 июля с годовалым ребенком, могут лишить родительских прав
Московская прокуратура ходатайствовала о лишении родительских прав семейной пары, которая 27 июля пришла с годовалым ребенком на несанкционированную властями акцию в центре российской столицы. Ведомство указало, что супруги передачи ребенка третьему лицу, чем подвергли жизнь и здоровье ребенка опасности. Речь, судя по всему, идет о Сергее Фомине, которого объявили в розыск по делу о массовых беспорядках.
Мария Арбатова: «Это - абсолютно фейковая новость, которую сегодня вбрасывают наши силовые структуры. Родители передали ребенка родственнику. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович уже обратился и в прокуратуру и в полицию с заявлением о том, что эта ситуация является просто давлением на родителей ребенка. Они абсолютно не нарушали закон ни относительно своего поведения, ни относительно исполнения родительских обязанностей. То есть, недолжное исполнение родительских обязанностей ни коим образом не прослеживается», - заявила НСН Мария Арбатова.
Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян
Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян. При этом доля наших соотечественников, которые точно согласились бы на работу со строгим дресс-кодом, составила 39%. Противники строгой регламентации костюма в основном заняты в сфере информационных технологий, искусстве и медиа, а также маркетинге.
Мария Арбатова: «У нас требуют соблюдать дресс-код от людей, которые работают в западных фирмах. И то его требуют совершенно не так, как на Западе. Корпоративная культура, которая требует дресс-кода – это просто полный отказ человека от собственной личности. Например, бедных американок заставляют в 50-градусную жару ходить на работу в колготках и на шпильках, и они сразу после выхода из офиса сбрасывают эти шпильки и переобуваются в кроссовки. Больше того, там есть список ресторанов, в которых они имеют право обедать. Говорят, что русскому хорошо, то немцу – смерть. А здесь – наоборот. Русскому человеку дресс-код – абсолютная смерть. Я думаю, в нашей стране это никогда не привьется в тех масштабах, как в Европе, Америке и, особенно, в Японии», - подчеркнула она в эфире НСН.
Социальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокая социальная активность в возрасте 50-60 лет снижает риск деменции и других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем.
Мария Арбатова: «Ну, я хочу сказать, что это утверждение справедливо не только для 50-60 лет. И в 15 лет, и в 40 высокая социальная активность делает человека умнее, веселее. А в пожилые годы она просто делает жизнь ярче и интересней, потому, что ты уже все попробовал и знаешь, что тебе нравится. Ты свободен от стереотипов и занимаешься высокой социальной активностью, реализуешь себя в ней, уже не потому, что оправдываешь какой-то общественный интерес, а просто потому, что тебе это уже по кайфу», - отметила Мария Арбатова, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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