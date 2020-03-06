Арбатова: По какому праву Голунова отправили на экспертизу?
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
СК направил Голунова на психиатрическую экспертизу
Следственный комитет решил направить на психиатрическую экспертизу журналиста Ивана Голунова, который летом прошлого года стал фигурантом незаконно возбужденного дела о продаже наркотиков. Сам журналист отметил, что следователи хотят проверить его на психические расстройства, зависимость от психоактивных веществ и адекватность восприятия.
Мария Арбатова: «Эта новость абсолютно шокирующая. И непонятно, каково ее правовое основание. По закону о психиатрии, на психологическую экспертизу человека могут отправить близкие родственники. И то, в ситуациях, когда он либо социально опасен для других, либо опасен для самого себя. Во всех остальных случаях психовозка просто не выезжает. Поэтому, если эта новость не фейковая, то это очень страшная новость», – отмечает Мария Арбатова в беседе с НСН.
За самочувствием водителей начнут следить датчики
Минтранс запустил пилотный проект по оборудованию автобусов и маршруток системой датчиков, которые будут контролировать состояние водителя. Они будут, в частности, измерять пульс, и, предполагается, что не дадут водителю заснуть за рулем.
Мария Арбатова: «На самом деле, это очень важная вещь. Человеческий фактор – главная причина многих трагических аварий и гибели людей. Поэтому эта мера замечательная, хорошо бы, такими датчиками снабжались и личные автомобили», – комментирует она для НСН.
ВЦИОМ: Страна не готова к президенту-женщине
Почти 70 процентов россиян заявили, что не хотят видеть в роли президента нашей страны женщину. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Мария Арбатова: «Тут я, как Станиславский, сразу говорю, что не верю. Ежегодно проводятся эти опросы, и если вопрос задан корректно, то никогда не было возражений по поводу пола главы государства. Я думаю, что у ВЦИОМа стояла некая политзадача, чтобы продлить рейтинги и пребывание на этом посту нашего президента. У меня к нему есть и масса претензий, и масса благосклонных пожеланий», – говорит она в эфире НСН.
Россияне поддерживают идею русифицирования богослужения
Три четверти православных россиян поддерживают предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о частичной русификации богослужения, с которым он выступил в декабре прошлого года.
Мария Арбатова: «Три четверти православных россиян – это загадочная цифра, потому что каждый год МВД сообщает о числе тех, кто посещает Пасху, а это главный православный праздник. И его посещает ровно три процента населения. Значит, там совсем микроскопическая доля. Все равно это позитивно, потому что сама попытка говорит о том, что РПЦ готова хоть в каком-то отсеке своей жизни к модернизации», – подытоживает Мария Арбатова в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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