Арбатова: По какому праву Голунова отправили на экспертизу?

Мария Арбатова: «Три четверти православных россиян – это загадочная цифра, потому что каждый год МВД сообщает о числе тех, кто посещает Пасху, а это главный православный праздник. И его посещает ровно три процента населения. Значит, там совсем микроскопическая доля. Все равно это позитивно, потому что сама попытка говорит о том, что РПЦ готова хоть в каком-то отсеке своей жизни к модернизации», – подытоживает Мария Арбатова в интервью НСН.

