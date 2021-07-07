Animal ДжаZ: Пахнуло чем-то советским

Александр Красовицкий: «Учитывая то, как она сейчас выглядит... Я недавно видел ее свежие фотографии в сети. Мне, кажется, она прекрасна, и наверняка, выглядит лучше, чем этот 25-летний рэпер. Я совершенно не удивлен. С другой стороны, как свидетели их встречи решили, что это свидание? Там же не было никакой вывески. Загадка», - отметил артист.

