Animal ДжаZ: Пахнуло чем-то советским

Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с 25-летним рэпером

63-летнюю звезду «Основного инстинкта» неоднократно видели вместе с 25-летним исполнителем в различных местах Лос-Анджелеса. На прошлой неделе пара посещала публичные места и танцевала под хип-хоп.

Александр Красовицкий: «Учитывая то, как она сейчас выглядит... Я недавно видел ее свежие фотографии в сети. Мне, кажется, она прекрасна, и наверняка, выглядит лучше, чем этот 25-летний рэпер. Я совершенно не удивлен. С другой стороны, как свидетели их встречи решили, что это свидание? Там же не было никакой вывески. Загадка», - отметил артист.

2

В Крыму не соблюдающим ограничения кафе и ресторанам будут отключать воду

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отключать электроэнергию и подачу воды предприятиям общепита, вопреки распоряжениям по COVID-19 работающим после 23.00.

Александр Красовицкий: «Чем-то таким советским пахнуло! Что-то вроде: «а не купят облигации государственно займа, отключим газ»», - поделился музыкант.

3

Психологи рассказали, как поддержать склонных к неврозам трудоголиков

Трудоголики, с головой уходящие в работу и забывающие про остальные стороны жизни, достаточно часто подвергаются неврозам, со стороны близких им нужна "простая человеческая забота", сообщили психологи.

Александр Красовицкий: «Иными словами: «понять и простить» персонажа, склонного фигачить, не останавливаясь», - посочувствовал собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Пресс-служба группы Animal ДжаZ
ТЕГИ:ПсихологиКоронавирус
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