Александр Ф. Скляр: Все - на Алтай! Вот мой вам наказ!

Александр Ф. Скляр: «Как только стали активно внедрять все эти электронные сигареты, я сразу сказал, что все это – сугубо пропагандистская штука производителей, которые наживают огромное бабло. Никаких не оказалось исследований, чтобы выяснить, как эти электронные сигареты влияют на организм человека, и все, кто на это дело «подсел», стали подопытными кроликами. Очень жалко, что никто за это не ответит. А ответить надо было бы пожизненным заключением. Я всем советую очень серьезно задуматься и бросить, пока не поздно. Думаю, что в противном случае последствия для здоровья могут быть самыми страшными», - заявил он НСН.

