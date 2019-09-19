Александр Ф. Скляр: Все - на Алтай! Вот мой вам наказ!
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Робот FEDOR предложил создать на Марсе и других планетах колонии роботов
Российский человекоподобный робот FEDOR предложил создать на Марсе и других планетах колонии роботов. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам Федора, роботы на Марсе и Луне помогут обеспечить развёртывание и обслуживание на них научных станций.
Александр Ф. Скляр: «С одной стороны, возникает вопрос: неужели FEDOR настолько умен, что может писать на своей странице в Twitter? Но это к делу не относится. А вот что касается его мнения (или мнения, которое, на самом деле, ему приписали), то оно, на мой взгляд, вполне логичное и толковое. Мы знаем, что реализация всех этих планов экспедиций на далекие планеты пока имеет огромное количество непреодолимых препятствий. Я думаю, что в первую нужно посылать туда роботов, а людьми нужно рисковать в последнюю очередь», - подчеркнул Александр Ф. Скляр, общаясь с НСН.
Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа
Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. В больницу с серьезной патологией легких доставили подростка из Онтарио, который курил вейп ежедневно. История этого пациента, скорее всего, станет первым официально зарегистрированным случаем, когда курение электронных сигарет привело к заболеванию легких.
Александр Ф. Скляр: «Как только стали активно внедрять все эти электронные сигареты, я сразу сказал, что все это – сугубо пропагандистская штука производителей, которые наживают огромное бабло. Никаких не оказалось исследований, чтобы выяснить, как эти электронные сигареты влияют на организм человека, и все, кто на это дело «подсел», стали подопытными кроликами. Очень жалко, что никто за это не ответит. А ответить надо было бы пожизненным заключением. Я всем советую очень серьезно задуматься и бросить, пока не поздно. Думаю, что в противном случае последствия для здоровья могут быть самыми страшными», - заявил он НСН.
Названы любимые регионы страны у российских туристов
Любимыми регионами страны у российских туристов оказались Алтайский и Краснодарский края, а также Камчатка. Таковы результаты интернет-опроса. Одним из главных критериев выбора для 75 процентов респондентов стала красота природы, 36 процентов выделили атмосферу, а 31 процент — комфортный климат.
Александр Ф. Скляр: «К сожалению, я пока еще не бывал на Камчатке. Надеюсь восполнить этот пробел в ближайшее время. А что касается Краснодарского и Алтайского края, бывал там неоднократно и могу точно сказать, что там и природа потрясающая, и воздух. Особенно в Белокурихе (курорт в Алтайском крае – НСН), там воздух прямо какой-то фантастический (вот так я бы сказал)! Все - на Алтай! Вот мой вам наказ!» - призвал в эфире НСН Александр Ф. Скляр.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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