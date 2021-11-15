Актёр Стеклов назвал заслуженным поражение российской сборной от Хорватии

Данил Стеклов: «Ничего удивительного в этой новости, как мне кажется, нет. Люди из менее благополучных городов едут в более благополучные большие города. Вот когда начнется рост населения в маленьких городах, тогда мы с вами сможем говорить о победе в нашей демографической войне с убылью нашего российского населения», - сказал собеседник НСН.

