Актёр Стеклов назвал заслуженным поражение российской сборной от Хорватии
Актер театра и кино Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных новостей, уходящего дня, на его взгляд.
Названы семь возможных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022
Так, соперниками сборной России, претендующими на выход на Мундиаль, в полуфинале могут стать Шотландия, Чехия, Швеция и Австрия. В финале отечественные спортсмены могут сыграть с Северной Македонией, Польшей и Португалией.
Данил Стеклов: «На мой взгляд, мы потерпели заслуженное, хоть и обидное поражение от Хорватии, все по справедливости. Сборной Валерия Карпина хочется пожелать удачи и много поработать, чтобы к весне мы увидели сборную сильнее, чем она была с Хорватией. Соперники нас ждут, прямо скажем, не из легких», - посоветовал актер.
Перепись выявила рост численности населения в ряде городов
В рамках Всероссийской переписи населения зафиксирован рост количества жителей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.
Данил Стеклов: «Ничего удивительного в этой новости, как мне кажется, нет. Люди из менее благополучных городов едут в более благополучные большие города. Вот когда начнется рост населения в маленьких городах, тогда мы с вами сможем говорить о победе в нашей демографической войне с убылью нашего российского населения», - сказал собеседник НСН.
Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
Основной угрозой для российской экономики остается инфляция, рассказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.
Данил Стеклов: «Мы и так все знаем, что в России большая инфляция. Тут, мне кажется, нужно не называть проблему, а что-то делать с ней. Цены растут на все и жить становится тяжелее», - отметил он.
Британские власти готовы направить на Украину военных на фоне опасений «вторжения» России
Группа британских военнослужащих численностью до 600 человек готова к развёртыванию на Украине на фоне опасений «вторжения» российских войск, сообщает RT со ссылкой на The Mirror, которое ссылается на свои источники. Отмечается, что власти Великобритании создают группу, состоящую из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников.
Данил Стеклов: «Очень тревожные новости. Мне кажется, что нужно повторять одно: только бы не было войны. Вдруг меня кто-то услышит. Пожалуйста, все от кого это зависит, не допустите войны между братскими народами», - попросил актер.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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