«Актерский междусобойчик»: Лысаков о высказывании Зеленского

Вячеслав Лысаков: «Конечно, это глупости. Теоретически и гипотетически вторгнуться и оккупировать мы можем только Киев, а Украину мы никак не могли оккупировать. Крым – это неотъемлемая часть Советского Союза и России. И население Крыма в большей части - это русские, которые попросили, чтобы их приняли обратно домой, подавляющее большинство на референдуме проголосовали именно за это. Поэтому ни о какой оккупации даже и говорить невозможно», - напомнил собеседник.

