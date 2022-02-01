«Актерский междусобойчик»: Лысаков о высказывании Зеленского

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит.

Вячеслав Лысаков: «Я думаю, что это реакция профессионального актера на высказывание непрофессионального актера Владимира Жириновского, который призвал присоединить Украину. Вот такой междусобойчик между двумя актерами», - высказался он.

2

Сенат США может согласовать пакет санкций против России на этой неделе.

Американские сенаторы намерены в течение текущей недели согласовать пакет антироссийских санкций, которые планируется ввести в случае вторжения РФ на Украину.

Вячеслав Лысаков: «Если гипотетически представить, что Россия вторгнется на Украину, то скорее всего, США ставят на Россию, поскольку никто не собирается эвакуировать из Москвы американское посольство», - предположил экс-депутат.

3

Посольство заявило, что Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций США

Посольство России в США заявило, что американские власти поощрили «радикал-националистический госпереворот в Киеве», из-за чего жители Крыма «оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». Так в посольстве ответили на заявление Госдепа о том, что Россия «вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым», а также «контролирует вооруженные силы в Донбассе». Американская сторона назвала эту информацию «фактом».

Вячеслав Лысаков: «Конечно, это глупости. Теоретически и гипотетически вторгнуться и оккупировать мы можем только Киев, а Украину мы никак не могли оккупировать. Крым – это неотъемлемая часть Советского Союза и России. И население Крыма в большей части - это русские, которые попросили, чтобы их приняли обратно домой, подавляющее большинство на референдуме проголосовали именно за это. Поэтому ни о какой оккупации даже и говорить невозможно», - напомнил собеседник. 

4

Дания первой в Европе отменила все введенные из-за COVID-19 ограничения

Дания с сегодняшнего дня, 1 февраля, отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В стране снова откроют ночные клубы и рестораны, а носить маски нужно только при посещении больниц. Местные власти приняли такое решение из-за высокого уровня вакцинации — более 60% датчан уже сделали третью дозу прививки, тогда как в целом в ЕС ревакцинацию прошло менее 45% жителей.

Вячеслав Лысаков: «Я думаю, что здесь ни при чем процент вакцинировавшихся, потому что в Израиле и в ряде других стран процент еще выше, но безумие продолжается. Датчане оказались более сообразительными и адекватными ребятами, которые обратили внимание на возникающие во многих странах, не только в Канаде, конвои свободы. Эти конвои выступают за отмену всех ограничений», - прокомментировал он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиСШАСанкции Против РоссииВладимир Зеленский
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