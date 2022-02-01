«Актерский междусобойчик»: Лысаков о высказывании Зеленского
Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Зеленский призвал Украину рассчитывать только на свои силы при обороне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно в первую очередь рассчитывать на собственные силы: никто, кроме самих украинцев ее не защитит.
Вячеслав Лысаков: «Я думаю, что это реакция профессионального актера на высказывание непрофессионального актера Владимира Жириновского, который призвал присоединить Украину. Вот такой междусобойчик между двумя актерами», - высказался он.
Сенат США может согласовать пакет санкций против России на этой неделе.
Американские сенаторы намерены в течение текущей недели согласовать пакет антироссийских санкций, которые планируется ввести в случае вторжения РФ на Украину.
Вячеслав Лысаков: «Если гипотетически представить, что Россия вторгнется на Украину, то скорее всего, США ставят на Россию, поскольку никто не собирается эвакуировать из Москвы американское посольство», - предположил экс-депутат.
Посольство заявило, что Россия не собирается «пятиться назад» из-за угрозы санкций США
Посольство России в США заявило, что американские власти поощрили «радикал-националистический госпереворот в Киеве», из-за чего жители Крыма «оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией». Так в посольстве ответили на заявление Госдепа о том, что Россия «вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым», а также «контролирует вооруженные силы в Донбассе». Американская сторона назвала эту информацию «фактом».
Вячеслав Лысаков: «Конечно, это глупости. Теоретически и гипотетически вторгнуться и оккупировать мы можем только Киев, а Украину мы никак не могли оккупировать. Крым – это неотъемлемая часть Советского Союза и России. И население Крыма в большей части - это русские, которые попросили, чтобы их приняли обратно домой, подавляющее большинство на референдуме проголосовали именно за это. Поэтому ни о какой оккупации даже и говорить невозможно», - напомнил собеседник.
Дания первой в Европе отменила все введенные из-за COVID-19 ограничения
Дания с сегодняшнего дня, 1 февраля, отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В стране снова откроют ночные клубы и рестораны, а носить маски нужно только при посещении больниц. Местные власти приняли такое решение из-за высокого уровня вакцинации — более 60% датчан уже сделали третью дозу прививки, тогда как в целом в ЕС ревакцинацию прошло менее 45% жителей.
Вячеслав Лысаков: «Я думаю, что здесь ни при чем процент вакцинировавшихся, потому что в Израиле и в ряде других стран процент еще выше, но безумие продолжается. Датчане оказались более сообразительными и адекватными ребятами, которые обратили внимание на возникающие во многих странах, не только в Канаде, конвои свободы. Эти конвои выступают за отмену всех ограничений», - прокомментировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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