Актер Стеклов посчитал, сколько нужно денег для достойной жизни
Актер Данил Стеклов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В среднем россияне хотят зарабатывать 166 тысяч рублей в месяц, показал опрос
В опросе приняли участие более семи тысяч человек в возрасте старше 18 лет. Отмечается, что в России мужчины в среднем хотели бы зарабатывать больше, чем женщины: 187 тысяч и 138 тысяч рублей соответственно.
Данил Стеклов: «Как говорится, губа – не дура, денег всегда не хватает. На мой взгляд, даже 200 тысяч рублей было бы мало. Это в том случае, если ты порядочный семьянин, у тебя есть дети, пожилые родители, которым надо помогать лечиться, ездить отдыхать, ты живешь в мегаполисе, то этих денег тоже будет мало. Как минимум, нужно полмиллиона, чтобы вести достойную современную жизнь», - сказал актер.
В Норвегии предложили принять Россию в НАТО
Западу необходимо изменить подход к России и дать стране возможность вступить в НАТО. Это поможет избежать военных конфликтов, считает норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод.
Данил Стеклов: «Вот и веселые новости подъехали от шутника и юмориста генерал-лейтенанта в отставке Роберта Моода. А мы давайте в свою очередь примем Норвегию в ОДКБ», - предложил собеседник НСН.
Экономист призвал радоваться вводу карточек на продукты
Рост цен на продукты питания в России может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных категорий граждан, сообщает руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Данил Стеклов: «Да, конечно, давайте радоваться! Радоваться появлению карточек на продукты, радоваться, что у нас такая экономика, такие экономисты. Ну не грустить же нам, в самом деле», - с иронией сказал артист.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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