Актер Стеклов посчитал, сколько нужно денег для достойной жизни

Данил Стеклов: «Как говорится, губа – не дура, денег всегда не хватает. На мой взгляд, даже 200 тысяч рублей было бы мало. Это в том случае, если ты порядочный семьянин, у тебя есть дети, пожилые родители, которым надо помогать лечиться, ездить отдыхать, ты живешь в мегаполисе, то этих денег тоже будет мало. Как минимум, нужно полмиллиона, чтобы вести достойную современную жизнь», - сказал актер.

