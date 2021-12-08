«Актер статических сцен»: Кучеренко о желании Сталлоне сняться в сериале
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Врач рассказала, кому мясо можно есть каждый день
Ежедневное употребление говядины необходимо людям с пониженным гемоглобином и ферритином. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.
Максим Кучеренко: «Как мне нравятся короткие новости о медицине! Я как человек с медицинским образованием обожаю эти темы и скажу вам, дорогие друзья, что коррекция таких серьезных вещей, как компоненты крови, это, безусловно, медикаментозные вещи. И я думаю, что уважаемый доктор Ирина Рыль комментировала это как диетическую составляющую, поскольку мы не можем исключать медикаментозную составляющую для этого метода лечения», - отметил он.
Россияне назвали Гагарина главным героем времен СССР
Главным героем времен СССР россияне считают космонавта Юрия Гагарина, антигероем — первого советского президента Михаила Горбачева. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проведенное совместно с ВЦИОМ исследование в рамках проекта «30 лет без СССР».
Максим Кучеренко: «Я, как член группы «Ундервуд», которая придумала песню «Гагарин, я вас любила» должен сейчас получить сигнал о том, чтобы написать песню «Горбачев, я вас не любила»? Да, действительно по сравнению с красивым, молодым, устремленным ввысь Гагариным, Горбачев кажется растерянным, лысым, не всегда успешным человеком. Он ассоциируется с негативным периодом жизни СССР и начинающимся периодом новой России. Это действительно так, но я бы не стал на Горбачева вешать всех убитых исторических собак. Для того, чтобы оправдать Горбачева, нам необходимо понимать динамику, которая начиналась с конца 60-х годов, потому что именно он был в точке развязывания мощного политико-экономического узла. Горбачеву этот узел развязать так и не удалось, узел в итоге был разрублен», - резюмировал артист.
Сильвестр Сталлоне впервые снимется в главной роли в сериале
Сильвестр Сталлоне ведет переговоры о съемках в сериале "Канзас-Сити", пишут СМИ.
Максим Кучеренко: «Сталлоне прекрасный актер статических сцен. В обиходе актеров советской школы был такой термин «самоиграющее лицо». Вот, наверное, именно это можно сказать о Сильвестре Сталлоне. Тем не менее, он, безусловно, ассоциируется у нас с периодом нашего детства, за огромное спасибо актеру. Сильвестре Сталлоне, долгих творческих лет вам», - пожелал музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Во Франции заявили о сохранении террористической угрозы в стране
- Калининградский губернатор назвал неадекватными цены на жилье в регионе
- Путин пошутил на тему санкций
- В России замедлилась недельная инфляция
- Путин: Под предлогом санкций США пытаются сдерживать развитие России
- В России крупная госкомпания объявила о дефолте
- Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
- Пермский аэропорт ограничил прием и отправление самолетов из-за снегопада
- Футбольные клубы США будут штрафовать за отсутствие темнокожих игроков
- Байден исключил ввод войск США на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru