«Актер статических сцен»: Кучеренко о желании Сталлоне сняться в сериале

Максим Кучеренко: «Я, как член группы «Ундервуд», которая придумала песню «Гагарин, я вас любила» должен сейчас получить сигнал о том, чтобы написать песню «Горбачев, я вас не любила»? Да, действительно по сравнению с красивым, молодым, устремленным ввысь Гагариным, Горбачев кажется растерянным, лысым, не всегда успешным человеком. Он ассоциируется с негативным периодом жизни СССР и начинающимся периодом новой России. Это действительно так, но я бы не стал на Горбачева вешать всех убитых исторических собак. Для того, чтобы оправдать Горбачева, нам необходимо понимать динамику, которая начиналась с конца 60-х годов, потому что именно он был в точке развязывания мощного политико-экономического узла. Горбачеву этот узел развязать так и не удалось, узел в итоге был разрублен», - резюмировал артист.