«Актер статических сцен»: Кучеренко о желании Сталлоне сняться в сериале

Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Врач рассказала, кому мясо можно есть каждый день

Ежедневное употребление говядины необходимо людям с пониженным гемоглобином и ферритином. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.

Максим Кучеренко: «Как мне нравятся короткие новости о медицине! Я как человек с медицинским образованием обожаю эти темы и скажу вам, дорогие друзья, что коррекция таких серьезных вещей, как компоненты крови, это, безусловно, медикаментозные вещи. И я думаю, что уважаемый доктор Ирина Рыль комментировала это как диетическую составляющую, поскольку мы не можем исключать медикаментозную составляющую для этого метода лечения», - отметил он. 


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Россияне назвали Гагарина главным героем времен СССР

Главным героем времен СССР россияне считают космонавта Юрия Гагарина, антигероем — первого советского президента Михаила Горбачева. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проведенное совместно с ВЦИОМ исследование в рамках проекта «30 лет без СССР».

Максим Кучеренко: «Я, как член группы «Ундервуд», которая придумала песню «Гагарин, я вас любила» должен сейчас получить сигнал о том, чтобы написать песню «Горбачев, я вас не любила»? Да, действительно по сравнению с красивым, молодым, устремленным ввысь Гагариным, Горбачев кажется растерянным, лысым, не всегда успешным человеком. Он ассоциируется с негативным периодом жизни СССР и начинающимся периодом новой России. Это действительно так, но я бы не стал на Горбачева вешать всех убитых исторических собак. Для того, чтобы оправдать Горбачева, нам необходимо понимать динамику, которая начиналась с конца 60-х годов, потому что именно он был в точке развязывания мощного политико-экономического узла. Горбачеву этот узел развязать так и не удалось, узел в итоге был разрублен», - резюмировал артист. 

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Сильвестр Сталлоне впервые снимется в главной роли в сериале

Сильвестр Сталлоне ведет переговоры о съемках в сериале "Канзас-Сити", пишут СМИ.

Максим Кучеренко: «Сталлоне прекрасный актер статических сцен. В обиходе актеров советской школы был такой термин «самоиграющее лицо». Вот, наверное, именно это можно сказать о Сильвестре Сталлоне. Тем не менее, он, безусловно, ассоциируется у нас с периодом нашего детства, за огромное спасибо актеру. Сильвестре Сталлоне, долгих творческих лет вам», - пожелал музыкант.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Максим Кучеренко
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