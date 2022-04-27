Адвокат Трунов предложил узаконить защиту мужчин от дискриминации

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По словам инсайдера, 71-летний артист приставал к женщинам в шутливой манере. «Он все время трогал их, не в интимных местах, но приобнимал, мог потрогать волосы женщины, дернуть ее за хвостик — но это все было шуткой. Грань тонка, и все любят Билла, и хотя он не совершил ничего противозаконного, некоторым женщинам стало некомфортно», — отмечает собеседник издания. Ранее съемки фильма с участием известного актера были приостановлены, будет ли работа над картиной восстановлена, пока неизвестно.

