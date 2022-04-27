Адвокат Трунов предложил узаконить защиту мужчин от дискриминации
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Появились подробности о жалобах на Билла Мюррея на киноплощадке.
По словам инсайдера, 71-летний артист приставал к женщинам в шутливой манере. «Он все время трогал их, не в интимных местах, но приобнимал, мог потрогать волосы женщины, дернуть ее за хвостик — но это все было шуткой. Грань тонка, и все любят Билла, и хотя он не совершил ничего противозаконного, некоторым женщинам стало некомфортно», — отмечает собеседник издания. Ранее съемки фильма с участием известного актера были приостановлены, будет ли работа над картиной восстановлена, пока неизвестно.
Игорь Трунов: «Начинающийся процесс в отношении 71-летнего актёра Билла Мюррея во многом похож на начало дела 67-летнего Харви Вайнштейна. В России такие деяния всё ещё считают пустяком, на который не стоит обращать внимание, перекладывая ответственность на женщин. В Российском УК есть статья 133, которая наказывает за понуждение к действиям сексуального характера. Но данный состав не закрывает все стороны проблемы, и нам нужно ратифицировать Международную конвенцию об искоренении насилия, и домогательств в сфере труда», - отметил адвокат.
В Мурманской области создадут "Полярный Голливуд".
Новый резидент Арктической зоны РФ создаст в акватории озера Малый Вудъявр инновационный экспертный центр "Арктика" для подготовки в арктических условиях специалистов, в том числе редких профессий, таких как подводный сварщик и оператор подводного робота, сообщило министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Инвестор учел в проекте интересы работников сферы кино, которым нужны подводные съёмки на натуре, и планирует открыть киностудию "Полярный Голливуд".
Игорь Трунов: «Арктическая зона России - это северная конечность европейской и азиатской частей нашей страны, здесь обнаружили практически все виды природных ресурсов. Добыча, которая вскоре пойдёт небывалыми темпами. По количеству богатств и возможностей американский Голливуд, расположенный в бесплодной Калифорнийской пустыне, по сравнению с полярным «Полярным Голливудом» просто отдыхает», - сказал собеседник.
Совфед одобрил закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами
Законом предлагается: распространить право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.
Игорь Трунов: «Дискриминация мужчин в частной жизни - общемировая проблема, все детские структуры, заботы и материальная помощь полностью ориентированы на женщин. Судьи, воспитатели садов, учителя, детские врачи имеют женское лицо. В Америке даже появился термин «материнская мафия». Отец связывается исключительно с понятием "алименты", при том, что Конституция России говорит, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы. Совет Федерации одобрил очередной закон во исполнение равноправия, но работы осталось для законодателя ещё очень много», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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