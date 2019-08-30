469 чиновников-коррупционеров уволены c начала года после вмешательства прокуратуры
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Генпрокуратура впервые откроет собственную площадку на Восточном экономическом форуме
Генпрокуратура России впервые откроет собственную интерактивную площадку на V Восточном экономическом форуме.
Александр Куренной: «На каждый из трех дней V Восточного экономического форума Генпрокуратура России запланировала сетку активностей в рамках работы своего стенда. Ведомство намерено провести совместно с профильными экспертами тематические сессии и обсудить вопросы защиты прав резидентов ТОСЭР и порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес, механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте, разработку цифровых технологий для оптимизации взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором. Все дискуссии будут открыты для посетителей ВЭФ-2019. Переговоры будут транслироваться на видеостене непосредственно на стенде, а также на ведомственном интерактивном видеосервисе «ЭФИР» (Efir.genproc.gov.ru). Магистральным событием второго дня нашей деловой программы, 5 сентября, станет личный прием предпринимателей, который проведет Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. В этот же день Генпрокурор России выступит с докладом на панельной дискуссии ВЭФ 2019 «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов»», - рассказал НСН Александр Куренной.
469 чиновников-коррупционеров уволены после вмешательства прокуратуры
469 чиновников уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений после вмешательства прокуратуры.
Александр Куренной: «За первое полугодие 2019 года после прокурорского вмешательства 469 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия. Основаниями для применения этого самого строгого вида дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения. Например, сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности.За последние 3 года число чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, увеличилось в 3 раза. В 2016 году их было 383. В 2018 году число таких лиц составило 1303», - отметил он, общаясь с НСН.
В Генпрокуратуре рассказала об уровне преступности в стране
Генеральная прокуратура РФ подвела итоги состояния преступности в стране за первое полугодие этого года.
Александр Куренной: «По состоянию на июль в России зарегистрировано 1 183 411 преступлений. Это более чем на 2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общероссийские тенденции увеличения поставленных на учет преступлений в значительной степени характерны для республик Северная Осетия – Алания, Адыгея, Татарстан, а также для Смоленской и Белгородской областей. При этом число зарегистрированных в отчетном периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось более чем на 2%. Правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 114 869 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кстати, более чем на 46 процентов сократилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8 % снизилось число выявленных преступлений экономической направленности. На учет за 7 месяцев поставлено 72 413 таких преступлений. Все данные по картине преступности в России за 7 месяцев 2019 года доступны на официальном сайте Генпрокуратуры России», - напомнил он НСН.
В Тюмени погашены долги по зарплате на сумму более 2 млн рублей
После объявления заместителем Генерального прокурора России Юрием Гулягиным предостережения о недопустимости нарушения закона погашены долги по зарплате на предприятии АО «Нефтепроммаш» г. Тюмени на сумму более 2 млн. рублей.
Александр Куренной: «Общий размер долга перед 46 работниками «Нефтепроммаш» по состоянию на июль 2019 года превысил 2 млн. рублей. В связи с этим 24 июля 2019 года заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин объявил генеральному директору АО «Нефтепроммаш» предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, предупредив его под роспись о возможном привлечения к ответственности в случае непогашения задолженности.После прокурорского вмешательства долги по заработной плате работникам предприятия полностью выплачены. Только за первые шесть месяцев текущего года принятыми мерами прокуроров восстановлены права 300 тысяч граждан в трудовой сфере», - подчеркнул он в эфире НСН.
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