469 чиновников-коррупционеров уволены c начала года после вмешательства прокуратуры

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

1

Генпрокуратура впервые откроет собственную площадку на Восточном экономическом форуме

Генпрокуратура России впервые откроет собственную интерактивную площадку на V Восточном экономическом форуме.

Александр Куренной:  «На каждый из трех дней V Восточного экономического форума Генпрокуратура России запланировала сетку активностей в рамках работы своего стенда. Ведомство намерено провести совместно с профильными экспертами тематические сессии и обсудить вопросы защиты прав резидентов ТОСЭР и порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес, механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте, разработку цифровых технологий для оптимизации взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором. Все дискуссии будут открыты для посетителей ВЭФ-2019. Переговоры будут транслироваться на видеостене непосредственно на стенде, а также на ведомственном интерактивном видеосервисе «ЭФИР» (Efir.genproc.gov.ru). Магистральным событием второго дня нашей деловой программы, 5 сентября, станет личный прием предпринимателей, который проведет Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. В этот же день Генпрокурор России выступит с докладом на панельной дискуссии ВЭФ 2019 «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов»», - рассказал НСН Александр Куренной.

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469 чиновников-коррупционеров уволены после вмешательства прокуратуры

469 чиновников уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений после вмешательства прокуратуры.

Александр Куренной: «За первое полугодие 2019 года после прокурорского вмешательства 469 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия. Основаниями для применения этого самого строгого вида дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения. Например, сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности.За последние 3 года число чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, увеличилось в 3 раза. В 2016 году их было 383. В 2018 году число таких лиц составило 1303», - отметил он, общаясь с НСН.

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В Генпрокуратуре рассказала об уровне преступности в стране

Генеральная прокуратура РФ подвела итоги состояния преступности в стране за первое полугодие этого года.

Александр Куренной: «По состоянию на июль в России зарегистрировано 1 183 411 преступлений. Это более чем на 2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общероссийские тенденции увеличения поставленных на учет преступлений в значительной степени характерны для республик Северная Осетия – Алания, Адыгея, Татарстан, а также для Смоленской и Белгородской областей. При этом число зарегистрированных в отчетном периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось более чем на 2%. Правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 114 869 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кстати, более чем на 46 процентов сократилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8 % снизилось число выявленных преступлений экономической направленности. На учет за 7 месяцев поставлено 72 413 таких преступлений. Все данные по картине преступности в России за 7 месяцев 2019 года доступны на официальном сайте Генпрокуратуры России», - напомнил он НСН

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В Тюмени погашены долги по зарплате на сумму более 2 млн рублей

После объявления заместителем Генерального прокурора России Юрием Гулягиным предостережения о недопустимости нарушения закона погашены долги по зарплате на предприятии АО «Нефтепроммаш» г. Тюмени на сумму более 2 млн. рублей.

Александр Куренной: «Общий размер долга перед 46 работниками «Нефтепроммаш» по состоянию на июль 2019 года превысил 2 млн. рублей. В связи с этим 24 июля 2019 года заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин объявил генеральному директору АО «Нефтепроммаш» предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства, предупредив его под роспись о возможном привлечения к ответственности в случае непогашения задолженности.После прокурорского вмешательства долги по заработной плате работникам предприятия полностью выплачены. Только за первые шесть месяцев текущего года принятыми мерами прокуроров восстановлены права 300 тысяч граждан в трудовой сфере», - подчеркнул он в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба Генпрокуратуры РФ
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