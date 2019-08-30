469 чиновников-коррупционеров уволены c начала года после вмешательства прокуратуры

Александр Куренной: «По состоянию на июль в России зарегистрировано 1 183 411 преступлений. Это более чем на 2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общероссийские тенденции увеличения поставленных на учет преступлений в значительной степени характерны для республик Северная Осетия – Алания, Адыгея, Татарстан, а также для Смоленской и Белгородской областей. При этом число зарегистрированных в отчетном периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось более чем на 2%. Правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 114 869 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кстати, более чем на 46 процентов сократилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8 % снизилось число выявленных преступлений экономической направленности. На учет за 7 месяцев поставлено 72 413 таких преступлений. Все данные по картине преступности в России за 7 месяцев 2019 года доступны на официальном сайте Генпрокуратуры России», - напомнил он НСН.

