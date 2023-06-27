Золотов: У Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки
27 июня 202315:16
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что что в распоряжении службы появятся тяжелые вооружения и танки.
По его словам, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиров Путиным.
Также Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране во время субботнего мятежа концентрацией сил у Москвы.
Золотов допустил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы. По его мнению, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru