Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин: Строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России

По его словам, корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» морского базирования, а также другим вооружением последних поколений.

Глава государства отметил, что это вооружение, аналогов которому «нет ни в одной стране мира», позволит «надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз».

«Мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооружённых сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия», - добавил российский лидер.

Ранее Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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