СМИ: Атаковавшие Крымский мост дроны разрабатывали с участием ЦРУ

Собеседники газеты утверждают, что создание военно-морских беспилотников велось в рамках «сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных разведслужб».

Также источники издания указали, что Киев извещал ЦРУ о планирующихся наиболее крупных украинских ударах, в некоторых случаях в США выражали опасения.

Ранее в Washington Post написали, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), а также бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого стоит разведка Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

