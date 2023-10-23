СМИ: Атаковавшие Крымский мост дроны разрабатывали с участием ЦРУ
Украинские дроны, атаковавшие Крымский мост, были разработаны с участием ЦРУ, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Собеседники газеты утверждают, что создание военно-морских беспилотников велось в рамках «сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных разведслужб».
Также источники издания указали, что Киев извещал ЦРУ о планирующихся наиболее крупных украинских ударах, в некоторых случаях в США выражали опасения.
Ранее в Washington Post написали, что за убийством военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), а также бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого стоит разведка Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru