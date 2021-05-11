Зеленский назвал вопрос боеспособности ВСУ приоритетом государственной политики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос повышения боеспособности вооруженных сил страны является приоритетом государственной политики.

В ходе своего выступления на форуме «Украина 30. Безопасность страны» Зеленский отметил, что Украина войны не хочет, но для сохранения мира должна иметь сильную армию, что будет гарантировать стране спокойствие и стабильность.

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Он также выделил ключевые направления стратегии национальной безопасности: усиление международной поддержки Украины и наращивание давления на Россию.

Зеленский отдельно выделил необходимость обеспечения кибербезопасности страны, для чего уже был создан специальный Центр.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВСУВладимир Зеленский
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