Зеленский назвал вопрос боеспособности ВСУ приоритетом государственной политики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос повышения боеспособности вооруженных сил страны является приоритетом государственной политики.

В ходе своего выступления на форуме «Украина 30. Безопасность страны» Зеленский отметил, что Украина войны не хочет, но для сохранения мира должна иметь сильную армию, что будет гарантировать стране спокойствие и стабильность.