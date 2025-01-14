Зеленский и Макрон обсудили размещение войск Запада на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в социальной сети X, что обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению военных на Украине.

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«Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия» - заявил глава государства.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что США давят на Европу с завершением конфликта на Украине, поэтому страны вернулись к обсуждению вопроса ввода войск ООН вместо вступления Киева в НАТО.

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Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль МакронУкраинаВладимир Зеленский

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