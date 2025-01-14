«Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия» - заявил глава государства.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что США давят на Европу с завершением конфликта на Украине, поэтому страны вернулись к обсуждению вопроса ввода войск ООН вместо вступления Киева в НАТО.

