Генерал не поверил в увеличение срока службы до двух лет: обострятся проблемы

Генерал армии Владимир Болдырев заявил НСН, что сейчас необходимо должным образом укомплектовать контрактную армию. 

Одного года службы в армии достаточно при условии укомплектованности контрактниками на 60-70% , заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН.

Накануне депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его словам, это позволит качественно подготовить военнослужащих, передает РИА Новости. Болдырев не верит, что инициатива будет принята.

«Я думаю, это предложение не пройдет. Обострятся проблемы, которые и без того были в армии, вряд ли их сразу можно искоренить сейчас. При этом двухгодичная подготовка значительно усилила бы уровень подготовки армии», - отметил он.

По его словам, «дополнительный» год службы нужен не всем специальностям, а только тем, которые обычно занимают контрактники.

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«Чтобы подготовить солдата по общевойсковым специальностям – танкист, артиллерист, стрелок – года достаточно. Есть специальности более сложные, ракетчики, техники, связисты. Там, как правило, контрактники сейчас на этих должностях. Я полагаю, что при условии укомплектованности армии более 60-70% контрактниками, года достаточно. Не могу сказать точно, достигнут ли у нас сейчас этот уровень», - объяснил собеседник НСН.

Именно поэтому сейчас необходимо сосредоточиться на условиях контрактной службы, чтобы повысить уровень подготовки армии, считает генерал.

«Еще очень много проблем в рамках контрактной службы предстоит решить до того, как сказать, что у нас хорошо подготовленная контрактная армия. Начиная с самих военнослужащих, условия размещения, квартиры – многие люди семейные, повышение денежного довольствия. Я считаю, то, что сейчас в среднем 30-40 тысяч денежное довольствие, этого недостаточно», - добавил Болдырев.

В России с 2008 года срок службы в армии составляет один год, до этого в течение более чем десяти лет необходимо было отслужить два года. При этом те, у кого было высшее образование, имели право служить один год.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияАрмия
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