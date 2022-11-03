Генерал не поверил в увеличение срока службы до двух лет: обострятся проблемы

Одного года службы в армии достаточно при условии укомплектованности контрактниками на 60-70% , заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН.

Накануне депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его словам, это позволит качественно подготовить военнослужащих, передает РИА Новости. Болдырев не верит, что инициатива будет принята.

«Я думаю, это предложение не пройдет. Обострятся проблемы, которые и без того были в армии, вряд ли их сразу можно искоренить сейчас. При этом двухгодичная подготовка значительно усилила бы уровень подготовки армии», - отметил он.

По его словам, «дополнительный» год службы нужен не всем специальностям, а только тем, которые обычно занимают контрактники.