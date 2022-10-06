Захарова: Учения США, Японии и Южной Кореи угрожают безопасности России
Учения Японии, Южной Кореи и США, проводимые в Японском море, угрожают безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, учения осуществлялись в непосредственной близости от Дальнего Востока, что можно расценить как угрозу нацбезопасности.
Также Захарова добавила, что Россия призвала Японию ответственно отнестись к проблеме сохранения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.
Ранее КНДР объяснила запуски ракет мерой противодействия совместным усилиям США и Южной Кореи, усиливающим напряженность в регионе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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