Захарова: Учения США, Японии и Южной Кореи угрожают безопасности России

Учения Японии, Южной Кореи и США, проводимые в Японском море, угрожают безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

В США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море

По ее словам, учения осуществлялись в непосредственной близости от Дальнего Востока, что можно расценить как угрозу нацбезопасности.

Также Захарова добавила, что Россия призвала Японию ответственно отнестись к проблеме сохранения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Ранее КНДР объяснила запуски ракет мерой противодействия совместным усилиям США и Южной Кореи, усиливающим напряженность в регионе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЮжная КореяСШАЯпонияМария Захарова
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