Захарова: Учения США, Японии и Южной Кореи угрожают безопасности России

По ее словам, учения осуществлялись в непосредственной близости от Дальнего Востока, что можно расценить как угрозу нацбезопасности.

Также Захарова добавила, что Россия призвала Японию ответственно отнестись к проблеме сохранения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Ранее КНДР объяснила запуски ракет мерой противодействия совместным усилиям США и Южной Кореи, усиливающим напряженность в регионе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

