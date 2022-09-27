В США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море
Береговая охрана США обнаружила сосредоточение военных кораблей России и Китая в Беринговом море. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что базирующийся в Гонолулу корабль американской Береговой охраны Kimball 19 сентября зафиксировал прохождение ракетного крейсера ВМС КНР к северу от острова Кыска на Аляске. Позже американский корабль заметил еще два китайских и четыре российских судна.
«Хотя строй кораблей действовал в соответствии с международными правилами и нормами, мы будем отвечать на присутствие присутствием, чтобы гарантировать, что интересы США вокруг Аляски не будут нарушены», — заявил командующий 17-м округом Береговой охраны США контр-адмирал Натан Мур.
Kimball намерен продолжить вести наблюдение в районе.
Минобороны РФ 15 сентября заявило, что корабли Военно-морского флота РФ и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана, напоминает «Свободная пресса». Планировалось, что экипажи кораблей отработают тактическое маневрирование и организацию связи, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной
- Песков не стал комментировать слухи о создании Крымского федерального округа
- Мишустин: прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных
- «Чрезвычайно обеспокоены»: Песков не исключил диверсию на «Северном потоке»
- В США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море
- СМИ: В Новосибирске экс-сенатора Лаптева задержали по подозрению в получении взятки
- Microsoft ограничил доступ к обновлению операционной системы Windows для россиян
- В Думе заявили о возможной мобилизации трёх тысяч медработников
- Экс-постпред при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии
- Борт МЧС готов к эвакуации в Москву раненых при стрельбе в школе Ижевска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru