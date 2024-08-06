Задержанный генерал-майор оказался владельцем участка и нескольких машин

Его площадь - 1,5 тысячи квадратных метров. Коме того, генерал-майор имел автомобили Skoda Karoq и Skoda Yeti, а также мотоцикл Harley-Davidson. На его супругу Валентину были записаны прочие автомобили и недвижимость.

Шестеров был задержан в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Вместе с ним задержали и директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова.

