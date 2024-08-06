Задержанный генерал-майор оказался владельцем участка и нескольких машин

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, которого задержали по делу о хищениях в парке «Патриот», имел в собственности земельный участок под Рузой Московской области, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: В Москве задержали руководство парка «Патриот»

Его площадь - 1,5 тысячи квадратных метров. Коме того, генерал-майор имел автомобили Skoda Karoq и Skoda Yeti, а также мотоцикл Harley-Davidson. На его супругу Валентину были записаны прочие автомобили и недвижимость.

Шестеров был задержан в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Вместе с ним задержали и директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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