Задержанный генерал-майор оказался владельцем участка и нескольких машин
Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, которого задержали по делу о хищениях в парке «Патриот», имел в собственности земельный участок под Рузой Московской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Его площадь - 1,5 тысячи квадратных метров. Коме того, генерал-майор имел автомобили Skoda Karoq и Skoda Yeti, а также мотоцикл Harley-Davidson. На его супругу Валентину были записаны прочие автомобили и недвижимость.
Шестеров был задержан в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Вместе с ним задержали и директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru