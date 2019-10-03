Пошутили. Ветеран не поверил в вербовку ФБР агентов через Facebook

Полковник внешней разведки в отставке, почетный сотрудник госбезопасности Виктор Черкашин в эфире НСН заявил, что к этой информации можно относиться только с иронией.

«Я думаю, что это рекламная агитка или кто-то пошутил. Они, может быть, публикуют это для своих нужд каких-то. Может, какие-то свои соображения у них есть чисто воспитательные. Это нельзя рассматривать как призыв к возможным потенциальным агентам. Я отношусь к этому с иронией», - сказал он.

Стоит отметить, что в ФБР не подтвердили, но и не опровергли факт размещения подобных объявлений в соцсетях. Однако представитель ведомства Алан Коннер заявил, что бюро использует любые возможности для сбора информации

