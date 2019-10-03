Пошутили. Ветеран не поверил в вербовку ФБР агентов через Facebook
Полковник внешней разведки в отставке заявил в эфире НСН, что спецслужбы не дают объявления о вербовке разведчиков через СМИ или соцсети.
ФБР разместило в соцсети Facebook рекламу на русском языке, в котором предлагало сотрудничать с американскими спецслужбами. По данным CNN, все было опубликовано три подобных объявления, при этом некоторые из них были написаны с грамматическими ошибками. Ссылки, размещенные в постах, перенаправляли пользователей на сайт отделения ФБР в Вашингтоне, где на английском и русском языках были написаны подробности работы бюро, адрес ведомства и приглашение посетить офис тем, кто обладает какой-либо ценной информацией.
Полковник внешней разведки в отставке, почетный сотрудник госбезопасности Виктор Черкашин в эфире НСН заявил, что к этой информации можно относиться только с иронией.
«Я думаю, что это рекламная агитка или кто-то пошутил. Они, может быть, публикуют это для своих нужд каких-то. Может, какие-то свои соображения у них есть чисто воспитательные. Это нельзя рассматривать как призыв к возможным потенциальным агентам. Я отношусь к этому с иронией», - сказал он.
Стоит отметить, что в ФБР не подтвердили, но и не опровергли факт размещения подобных объявлений в соцсетях. Однако представитель ведомства Алан Коннер заявил, что бюро использует любые возможности для сбора информации
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