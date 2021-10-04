Япония сделала России представление в связи с учениями российских военных в Японском море
Правительство Японии сделало России представление в связи с готовящимися учениями российских вооруженных сил в акватории Японского моря. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
«Зона проведения ракетных стрельб России частично затрагивает исключительную экономическую зону нашей страны», — приводит ТАСС слова Като.
Генсек кабмина сообщил, что учения ВС России должны пройти с 4 по 9 октября. Като подчеркнул, что Япония продолжит следить за действиями российских военных вблизи страны, отмечает RT.
Ранее СМИ сообщили, что Япония выразила протест РФ из-за учений российских военных, которые якобы пройдут в октябре в акватории острова Кунашир, напоминает Газета.ру.
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