Япония сделала России представление в связи с учениями российских военных в Японском море

Правительство Японии сделало России представление в связи с готовящимися учениями российских вооруженных сил в акватории Японского моря. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

СМИ: Япония выразила протест из-за готовящихся учений ВС России на Курилах

«Зона проведения ракетных стрельб России частично затрагивает исключительную экономическую зону нашей страны», — приводит ТАСС слова Като.

Генсек кабмина сообщил, что учения ВС России должны пройти с 4 по 9 октября. Като подчеркнул, что Япония продолжит следить за действиями российских военных вблизи страны, отмечает RT.

Ранее СМИ сообщили, что Япония выразила протест РФ из-за учений российских военных, которые якобы пройдут в октябре в акватории острова Кунашир, напоминает Газета.ру.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:УченияВооруженные Силы РФРоссияЯпония
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