СМИ: Япония выразила протест из-за готовящихся учений ВС России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России из-за готовящихся учений Вооруженных сил РФ в южной части Курильских островов. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на источники.

По данным издания, российская сторона уведомила Японию об учениях, которые якобы пройдут в октябре в акватории острова Кунашир.

Токио нередко выражает протесты в связи с деятельностью Москвы в южной части Курил, которые остаются предметом разногласий сторон. В МИД России в ответ на претензии подчеркивают, что суверенитет РФ над этой территорией имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

