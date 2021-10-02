СМИ: Япония выразила протест из-за готовящихся учений ВС России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России из-за готовящихся учений Вооруженных сил РФ в южной части Курильских островов. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на источники.
По данным издания, российская сторона уведомила Японию об учениях, которые якобы пройдут в октябре в акватории острова Кунашир.
Токио нередко выражает протесты в связи с деятельностью Москвы в южной части Курил, которые остаются предметом разногласий сторон. В МИД России в ответ на претензии подчеркивают, что суверенитет РФ над этой территорией имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.
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