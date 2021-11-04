Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане

Япония и Германия в четверг начали Cовместные военно-морские учения Японии и Германии стартовали в Тихом океане к югу от Токио. Об этом сообщает командование японских морских Сил самообороны.

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Отмечается, что учения продлятся два дня. Со стороны ФРГ в маневрах принимает участие военный фрегат «Бавария». Корабль стал первым посетившим Японию немецким военным судном за последние 20 лет. Планируется, что в пятницу «Баварию» осмотрит министр обороны Японии Нобуо Киси.

От Японии в учениях принимает участие эсминец «Самидарэ».

Ранее большие десантные корабли Тихоокеанского флота ВМФ России «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» приняли участие в учениях в Охотском море. Экипажи судов отрабатывали ликвидацию морских мин и ведение огня по кораблям противника и береговым объектам, пишет «Свободная пресса».

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ТЕГИ:УченияГерманияЯпония
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