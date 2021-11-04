Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане

Отмечается, что учения продлятся два дня. Со стороны ФРГ в маневрах принимает участие военный фрегат «Бавария». Корабль стал первым посетившим Японию немецким военным судном за последние 20 лет. Планируется, что в пятницу «Баварию» осмотрит министр обороны Японии Нобуо Киси.

От Японии в учениях принимает участие эсминец «Самидарэ».

Ранее большие десантные корабли Тихоокеанского флота ВМФ России «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» приняли участие в учениях в Охотском море. Экипажи судов отрабатывали ликвидацию морских мин и ведение огня по кораблям противника и береговым объектам, пишет «Свободная пресса».

