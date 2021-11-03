Американский танкер-заправщик направляется в Черное море

«Нефтеналивной танкер USNS John Lenthall (T-AO-189) начал переход в северном направлении в Черное море», — говорится в сообщении в Twitter командования.

В понедельник переход в Черное море начал флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney, отмечает RT. На борту судна находятся офицеры штабов, вместе с союзниками НАТО и партнерами они будут действовать, «работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», сообщает Ura.ru.

