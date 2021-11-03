Американский танкер-заправщик направляется в Черное море
Танкер-заправщик ВМС США направляется в Черное море для операций с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом сообщает Шестой флот американских ВМС.
«Нефтеналивной танкер USNS John Lenthall (T-AO-189) начал переход в северном направлении в Черное море», — говорится в сообщении в Twitter командования.
В понедельник переход в Черное море начал флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney, отмечает RT. На борту судна находятся офицеры штабов, вместе с союзниками НАТО и партнерами они будут действовать, «работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 443 / сут.
Умерли
242 тыс.+1 189 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+32 807 / сут.
- Второй максимум подряд: в России подтвердили еще 1 189 смертей от COVID-19 за сутки
- Власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября
- Международная премия им. Менделеева присуждена физику Оганесяну
- В Туве захотели ввести антиковидные паспорта для школьников
- Власти Москвы заверили, что новые пропуска для грузовиков не взвинтят цены
- Американский танкер-заправщик направляется в Черное море
- Участники акции против вакцинации перекрывают улицы в центре Киева: Видео
- СМИ: эксплуатация «Северного потока - 2» может затянуться до мая 2022 года
- В Китае сообщили о новой вспышке заболеваемости COVID-19
- Законопроект о возможности выплаты маткапитала отцам внесли в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru