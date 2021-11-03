Американский танкер-заправщик направляется в Черное море

Танкер-заправщик ВМС США направляется в Черное море для операций с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом сообщает Шестой флот американских ВМС.

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«Нефтеналивной танкер USNS John Lenthall (T-AO-189) начал переход в северном направлении в Черное море», — говорится в сообщении в Twitter командования.

В понедельник переход в Черное море начал флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney, отмечает RT. На борту судна находятся офицеры штабов, вместе с союзниками НАТО и партнерами они будут действовать, «работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:КораблиВМС СШАЧерное Море
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