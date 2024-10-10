Ядерные учения НАТО начнутся 14 октября
НАТО начнёт свои ежегодные авиационные учения Steadfast Noon 14 октября. Как сообщает Reuters, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
В рамках учений с участием авиации входящих в блок ядерных и неядерных государств имитируются удары тактическим ядерным оружием и отрабатываются соответствующие действия.
Отмечается, что впервые в учениях Steadfast Noon примет участие Финляндия. Маневры пройдут на базах в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в процессе стратегических учений «Океан-2024» малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Град» отработали по судам условного противника удар крылатыми ракетами «Калибр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru