Минобороны потребовало от «Вымпела» 2,6 млрд рублей
20 мая 202508:33
Министерство обороны РФ подало в московский Арбитражный суд иск к ПАО «Судостроительный завод "Вымпел"» на 2,6 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление.
«Сумма исковых требований составляет 2 690 774 271 рубль», - указано в документе.
Суть претензий Минобороны к предприятию не раскрывается. Дата разбирательства еще не назначена.
Ранее военное ведомство потребовало взыскать около 4 млн рублей с акционерного общества «Военторг», напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru