Минобороны потребовало от «Вымпела» 2,6 млрд рублей

Министерство обороны РФ подало в московский Арбитражный суд иск к ПАО «Судостроительный завод "Вымпел"» на 2,6 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Сумма исковых требований составляет 2 690 774 271 рубль», - указано в документе.

Суть претензий Минобороны к предприятию не раскрывается. Дата разбирательства еще не назначена.

Ранее военное ведомство потребовало взыскать около 4 млн рублей с акционерного общества «Военторг», напоминает Ura.ru.

